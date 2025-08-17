大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(NHK総合 毎週日曜20:00～ほか)で松平定信を演じている井上祐貴。10日に放送された第30回「人まね歌麿」で本格登場し、田沼意次(渡辺謙)とのやりとりが描かれた。井上にインタビューし、渡辺との初共演の感想や現場でのエピソードを聞いた。

江戸時代中期の吉原を舞台に、東洲斎写楽、喜多川歌麿らを世に送り出し、江戸のメディア王にまで成り上がった“蔦重”こと蔦屋重三郎(横浜流星)の波乱万丈の生涯を描く本作。脚本は、『おんな城主 直虎』(17)以来、8年ぶり2度目の大河ドラマとなる森下佳子氏が手掛けている。

井上が演じている松平定信は、財政難と風紀の乱れに直面する幕府の再建を託され、11代将軍・徳川家斉(城桧吏)の下で老中首座に就任。田沼意次(渡辺謙)の華やかな商業重視政策とは対照的に、倹約の徹底、農村復興、風紀の粛正、朱子学の奨励など「寛政の改革」を断行する。町人文化にも厳しく、洒落本や黄表紙の出版統制を強化。蔦重(横浜流星)の出版活動にも大きな影響を及ぼす。

30回で描かれた意次との対峙シーンについて、井上は「松平定信としては『やっとここまで来た』という感覚でしかない」と述べた上で、「井上祐貴としてはすごく緊張しました。謙さん以外にもたくさん大御所の方が目の前にいて、僕がど真ん中でしゃべっているんですけど、ものすごく緊張しました。思い出しただけで今も緊張します」と打ち明ける。

また、意次とのシーンについて、「うっぷんみたいなものを田沼に対してどれくらい表面的に出すかというところはすごく迷いましたし、考えましたし、相談もたくさんさせていただきました」と語る。

「あまり表に出しすぎても、露骨にわかりやすすぎるし、内に秘めている『やっとここまで来た』という思いは、田沼には感じ取られなくてもいいけど、視聴者の方に感じていただけたらうれしいなと、すごく考えました」

渡辺とはカツラ合わせの日に初対面し、挨拶したという。

「僕がカツラ合わせの日に、謙さんは収録でいらしていて、『松平定信役の井上です』と挨拶させていただいたら、『あ、お前か!』みたいな感じで返してくださって、それまでガチガチに緊張していましたが、いい意味で心が軽くなりました。ちゃんと松平定信と田沼意次みたいな関係性を作りつつも、そう接してくださって、収録がすごく楽しみになりました」

劇中では対立する関係性だが、現場では大先輩との会話を楽しんでいるそうだ。

「謙さんは大河ドラマに何作も出られていて、僕には想像できないような経験をたくさんされているので、そういうお話を伺ったり。すごく気さくに話しかけてくださって、シーン以外でもたくさんコミュニケーションを取らせていただきました」

渡辺から演技についてアドバイスをもらうことも。

「『もうちょっとここを強く』とアドバイスをいただいたりもしました。あとは、僕が漢字の読み方に苦戦していると、『ここはこうだよ』と教えてくださったりしました」

そして、渡辺とのシーンはもちろん、どのシーンも重圧と戦っているそうで「毎シーン終わるごとに肩の荷が下ります。そして、また始まる時にグッと上がって」と笑いながら吐露していた。

■井上祐貴

1996年6月6日生まれ、広島県出身。2017年、第42回ホリプロタレントスカウトキャラバンで審査員特別賞を受賞し、2018年、ミュージカル『ピーターパン』で俳優デビュー。2019年7月、特撮ドラマ『ウルトラマンタイガ』でテレビドラマ初主演。近年の主な出演作は、ドラマ『卒業タイムリミット』(22)、『大奥』(23)、『unknown』(23)、『何曜日に生まれたの』(23)、『どうする家康』(23)、『マルス-ゼロの革命-』(24)、『虎に翼』(24)、『地獄の果てまで連れていく』（25）、『明日、輝く』（25）、映画『明け方の若者たち』(21)、『僕らは人生で一回だけ魔法が使える』(25)など。

