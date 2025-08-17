このまま”出番なし”…？ロッテ、今季はいまだ1軍出場ゼロの選手6人

プロ野球 最新情報

レギュラーシーズン後半戦に突入している2025年のプロ野球。今季も主力の故障や不調など、様々な要因で選手の入れ替えが行われ、多くの選手が一軍の舞台を経験している。一方で、開幕から二軍暮らしが続き、一軍未出場の選手も少なくない。ここでは、ここまで一軍出場がない千葉ロッテマリーンズの選手を紹介したい。（※今季成績は8月18日時点）

荻野貴司

・投打：右投右打

・身長／体重：172cm／75kg

・生年月日：1985年10月21日

・経歴：奈良・郡山高 - 関西学院大 - トヨタ自動車

・ドラフト：2009年ドラフト1位（ロッテ）

40歳を迎える今季は右膝の故障で出遅れ、一軍出場がない荻野貴司。これまで多くのけがと戦ってきたが、このまま一軍未出場となれば、キャリア初となる。

2009年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団すると、ルーキーイヤーから開幕スタメンの座を奪取。

同年は46試合の出場で打率.326、1本塁打、17打点、25盗塁をマークしていたが、右膝の故障で長期離脱となった。その後も高いパフォーマンスを発揮するも、故障に泣かされるシーズンが続いた。

それでも、2019年にプロ10年目にして初の規定打席をクリア。打率.315、10本塁打、46打点、28盗塁の活躍で、ベストナインとゴールデングラブ賞のW受賞を果たした。

2021年には全143試合に出場し、打率.296、169安打、10本塁打、45打点をマーク。最多安打、盗塁王のタイトルに輝いた。

昨季は80試合に出場し、打率.279とまずまずの数字を残していたが、今季は開幕から出遅れた。それでも、6月に二軍で実戦復帰。一軍昇格が待ち望まれている。

石川歩

・投打：右投右打

・身長／体重：186cm／80kg

・生年月日：1988年4月11日

・経歴：富山・滑川高 - 中部大 - 東京ガス

・ドラフト：2013年ドラフト1位（ロッテ）

昨季は右肩の手術から復帰し、3勝を挙げた石川歩。だが、今季は再び長期離脱を強いられ、一軍未登板となっている。

東京ガスから2013年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団。ルーキーイヤーから先発ローテーションに定着し、25試合登板、10勝8敗、防御率3.43の活躍で新人王に輝いた。

2016年には23試合（162回1/2）を投げ、14勝5敗、5完投3完封、防御率2.16と傑出した成績を収め、最優秀防御率のタイトルを獲得。その後は2桁勝利から遠ざかったが、開幕投手を3度務めるなど、エース格として君臨した。

しかし、2023年は右肩痛に苦しみ、プロ入り後初めて一軍登板がないままシーズン終了。同年オフには右肩の手術を受け、育成契約となった。

昨季は右肩の故障が癒え、6月に支配下復帰。最終的に5試合に登板し、3勝1敗、防御率3.70を記録した。

今季は完全復活が期待されたが、4月上旬から約3カ月間離脱。7月27日に二軍で久々のマウンドに上がった。今シーズンは一軍マウンドに立つことができるか。

二木康太

・投打：右投右打

・身長／体重：190cm／85kg

・生年月日：1995年8月1日

・経歴：鹿児島情報高

・ドラフト：2013年ドラフト6位（ロッテ）

かつては先発ローテーションの一角を担うも、2023年以降は一軍登板がない二木康太。プロ12年目の今季は、正念場のシーズンとなっている。

鹿児島情報高から2013年ドラフト6位で千葉ロッテマリーンズに入団。早くから先発として頭角を現し、高卒3年目の2016年には7勝を挙げた。

翌2017年には自身初の規定投球回をクリアし、23試合（143回1/3）を投げ、7勝9敗、防御率3.39の好成績をマーク。

さらに、2020年には自己最多の9勝を記録し、翌2021年は開幕投手に抜擢されるなど、先発陣を牽引した。

しかし、2022年は9試合の登板で2勝4敗、防御率4.18と低調な結果に。その後は故障もあり、2年連続で一軍未登板と不本意なシーズンを過ごした。

今季は二軍で15試合（11先発）、防御率3.54とまずまずの成績を残しているが、一軍からは声がかかっていない。現在30歳と老け込む年齢ではないだけに、残りのシーズンで復活の兆しを示したい。

美馬学

・投打：右投左打

・身長／体重：169cm／75kg

・生年月日：1986年9月19日

・経歴：藤代高 - 中央大 - 東京ガス

・ドラフト：2010年ドラフト2位（楽天）

昨季は自己ワーストの3試合の登板にとどまり、一軍未勝利と不本意なシーズンを過ごした美馬学。今季は巻き返しが期待されたが、ここまで一軍登板なしと厳しい状況が続いている。

東京ガスから2010年ドラフト2位で東北楽天ゴールデンイーグルスに入団。プロ2年目の2012年に規定投球回をクリアし、8勝を挙げた。

その後も先発ローテーションの一角を担い、2017年には26試合（171回1/3）を投げ、11勝8敗、防御率3.26の好成績をマーク。

2019年オフに国内FA権を行使し、千葉ロッテマリーンズに加入すると、移籍初年度から2桁10勝を記録した。

2022年にも自身3度目の2桁勝利を達成したが、以降は低迷。昨季は3試合の一軍登板にとどまり、0勝2敗、防御率7.43に終わった。

39歳を迎える今季は、開幕から出遅れて5月下旬に二軍で実戦復帰。だが、6月26日のオイシックス戦では2回途中降板し、以降はマウンドから遠ざかっている。再び一軍で輝きを放てるか。

松川虎生

・投打：右投右打

・身長／体重：178cm／98kg

・生年月日：2003年10月20日

・経歴：市立和歌山高

・ドラフト：2021年ドラフト1位（ロッテ）

ルーキーイヤーには積極的に一軍で起用された松川虎生。しかし、出場機会を年々減らし、高卒4年目の今季は二軍暮らしが続いている。

市立和歌山高時代には、高校通算43本塁打を記録。強肩強打の捕手として評価を高め、2021年ドラフト1位で千葉ロッテマリーンズに入団した。

高卒1年目から開幕一軍に抜擢され、プロ野球史上3人目となる高卒新人捕手の開幕スタメンを勝ち取った。

同年は、佐々木朗希（現：ドジャース）の完全試合をアシストするなど多くの出場機会を得て、76試合に出場。だが、打率.173、0本塁打、14打点と打撃面で課題を残した。

さらに、翌年以降は一軍での出場機会が激減。高卒3年目の昨季は故障もあって、わずか2試合の出場にとどまった。

今季は高卒2年目・寺地隆成の台頭があり、現時点で一軍出場なし。二軍でも55試合の出場で打率.228、1本塁打、8打点と目立つ数字は残せていない。なんとか浮上のきっかけを掴みたいところだ。

国吉佑樹

・投打：右投右打

・身長／体重：196cm／106kg

・生年月日：1991年9月24日

・経歴：秀岳館高

・ドラフト：2009年育成選手ドラフト1位（横浜）

昨季は24試合連続無失点を記録するなど、ブルペン陣を支えた国吉佑樹。しかし、今季は状態が上がらず、一軍登板がない状況となっている。

2009年育成選手ドラフト1位で横浜ベイスターズに入団。高卒2年目の2011年に支配下登録を勝ち取った。

翌2012年には19試合登板、4勝12敗、防御率3.67と先発として経験を積むと、その後はリリーフに転向。2019年には自己最多の53試合に登板した。

しかし、2021年は不調に陥り、6月に有吉優樹との交換トレードで千葉ロッテマリーンズに移籍。新天地では息を吹き返し、25試合の登板で2勝0敗17ホールド、防御率1.44をマークした。

翌2022年から2年間は登板数を大きく減らしたが、昨季は41試合の登板で3勝1敗10ホールド、防御率1.51の好成績を収めた。

だが、今季は二軍で17試合登板、防御率5.40と低迷。一軍から声はかかっていない。残りのシーズンで、巻き返しを図れるか。

【了】