大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、今季も二刀流として圧倒的な成績を残している。2度の靱帯再建手術（トミー・ジョン手術）を受けた大谷だが、自身は二刀流として長くプレーする意思を持っており、球団にもその意向を伝えたようだ。米メディア『ドジャース・ネイション』のバレンティナ・マルティネス記者が報じている。

今季から二刀流に復帰した大谷は、先発投手の中でも安定した成績を残している。大谷自身は「キャリアの寿命を予測することは難しい。私の目標は、できるだけ長く二刀流を続け、できるだけ長くプレーし続けることだ」と語っている。

アンドリュー・フリードマン編成本部長によると、大谷は契約の残り8年間すべてで二刀流を続ける意志を持っており、そのため今季は慎重な起用方針を取っているという。

注目の集まる大谷の今後についてフリードマン氏は「我々は非常に体系的な方法で起用を行っており、今後も体制の構築を続けていく。それがどこで終わるかは、まだわからない。彼の投球の状態、体の反応、各試合後に得られるさまざまな情報を引き続き監視していく。それがどこに行き着くのか、何を意味するのかは、まだわからない」と言及した。

