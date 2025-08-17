チェルシーが、ライプツィヒに所属するオランダ代表MFシャビ・シモンズの獲得に動いている。17日、大手メディア『ESPN』が伝えている。

チェルシーは、すでにU－21イングランド代表FWリアム・デラップやブラジル代表FWジョアン・ペドロなど、すでに8名もの新戦力をチームに加えている。しかし、さらなる補強を敢行すると見られており、現在X・シモンズの獲得に動いているようだ。

報道によると、チェルシーは約6000万ユーロ（約103億円）の移籍金を用意しているとのこと。一方で、ライプツィヒは8000万ユーロ（約138億円）を要求しているという。また、フランス代表FWキングスレイ・コマンが退団したバイエルン、ブラジル代表FWサヴィーニョに退団の可能性があるマンチェスター・シティも興味を示しているものの、X・シモンズ本人はチェルシー移籍のみを希望しているとクラブに伝えたようだ。

現在22歳のX・シモンズは、2023年7月にパリ・サンジェルマン（PSG）からライプツィヒにローン移籍すると、2025年1月には完全移籍に移行。16日に行われたDFBポカール1回戦のザントハウゼン（ドイツ4部）との試合に先発出場し、1ゴール1アシストを記録した。

【動画】X・シモンズ（ライプツィヒ）のプレー集