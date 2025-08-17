エールディヴィジ第2節が17日に行われ、日本代表DF板倉滉の所属するアヤックスは敵地でゴー・アヘッド・イーグルスと対戦した。

今夏の移籍市場でボルシアMG（ドイツ）からアヤックス（オランダ）に完全移籍を果たした板倉。第1節は労働許可証の問題で出場は叶わなかったが、今節は事前に指揮官のヨン・ハイティンハ監督が「板倉滉はデビューする」と語ったとおり、センターバック（CB）の一角としてスタメン出場を果たした。

試合は3分、アヤックスが先制に成功する。ゴー・アヘッド・イーグルスDFがクロスの守備対応を誤ったところをデイヴィ・クラーセンが見逃さず、ヘディングシュートで押し込んだ。一方、ゴー・アヘッド・イーグルスは20分に同点に追いつくと、44分には右サイドを崩し逆転に成功。しかしアヤックスも前半終了間際にユーリ・バースの得点でスコアを2－2のタイに戻す。

後半に入り77分、板倉にアクシデントが発生。競り合いの際にふくらはぎを負傷し、ユーリ・レーヒルとの交代を余儀なくされた。後半はスコアは動かず、2－2で試合は終了した。アヤックスは次戦、24日にヘラクレスと対戦する。



【スコア】

ゴー・アヘッド・イーグルス 2－2 アヤックス

【得点者】

0－1 3分 デイヴィ・クラーセン（アヤックス）

1－1 20分 メレ・ミューレンステーン（ゴー・アヘッド・イーグルス）

2－1 44分 エフェルト・リンソルスト（ゴー・アヘッド・イーグルス）

2－2 45分＋3分 ユーリ・バース（アヤックス）