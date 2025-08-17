DFBポカール1回戦が17日に行われ、エンガース（ドイツ5部）とフランクフルトが対戦した。

通算5度のDFBポカール優勝を経験しているフランクフルトは、フライブルクから加入したMF堂安律が先発出場し、新天地での公式戦デビューを果たした。

試合は、フランクフルトが立ち上がりからゴールに迫っていく。堂安は右サイドにポジションを取り、ドリブルやクロスでチャンスを演出しながら、自らシュートを試みて得点を狙う。

スコアが動いたのは44分だった。右サイドからのクロスをジャン・マテオ・バホヤがトラップしてそのままシュート。1度はGKにセーブされたが、こぼれ球をバホヤが押し込み、フランクフルトに先制点をもたらした。

そして直後の45分、堂安が移籍後初となるゴールを決めた。ジャン・ウズンがボックス内にフライパスを送ると、堂安が右足で巧みにボールをコントロールし、最後は左足でゴールに流し込んだ。

さらに54分にも堂安が得点してみせた。ヒューゴ・ラーションからのパスを堂安がボックス内で受け、細かなタッチでシュートコースを作り、左足で鮮やかにゴールファーサイドのネットを揺らした。

その後、エリー・ワイとパクステン・アーロンソンがそれぞれ得点を記録。フランクフルトが5－0で勝利し、DFBポカール2回戦に進出した。なお、堂安は80分までプレーした。

次戦、フランクフルトは23日にホームでブレーメンとのブンデスリーガ開幕節（第1節）を戦う。

【スコア】

エンガース 0－5 フランクフルト

【得点者】

0－1 44分 ジャン・マテオ・バホヤ（フランクフルト）

0－2 45分 堂安律（フランクフルト）

0－3 54分 堂安律（フランクフルト）

0－4 89分 エリー・ワイ（フランクフルト）

0－5 90＋1分 パクステン・アーロンソン（フランクフルト）

【動画】堂安律がデビュー戦で2ゴール！