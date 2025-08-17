堂安律が2ゴールを記録した [写真]=Getty Images

　DFBポカール1回戦が17日に行われ、エンガース（ドイツ5部）とフランクフルトが対戦した。

　通算5度のDFBポカール優勝を経験しているフランクフルトは、フライブルクから加入したMF堂安律が先発出場し、新天地での公式戦デビューを果たした。

　試合は、フランクフルトが立ち上がりからゴールに迫っていく。堂安は右サイドにポジションを取り、ドリブルやクロスでチャンスを演出しながら、自らシュートを試みて得点を狙う。

　スコアが動いたのは44分だった。右サイドからのクロスをジャン・マテオ・バホヤがトラップしてそのままシュート。1度はGKにセーブされたが、こぼれ球をバホヤが押し込み、フランクフルトに先制点をもたらした。

　そして直後の45分、堂安が移籍後初となるゴールを決めた。ジャン・ウズンがボックス内にフライパスを送ると、堂安が右足で巧みにボールをコントロールし、最後は左足でゴールに流し込んだ。

　さらに54分にも堂安が得点してみせた。ヒューゴ・ラーションからのパスを堂安がボックス内で受け、細かなタッチでシュートコースを作り、左足で鮮やかにゴールファーサイドのネットを揺らした。

　その後、エリー・ワイとパクステン・アーロンソンがそれぞれ得点を記録。フランクフルトが5－0で勝利し、DFBポカール2回戦に進出した。なお、堂安は80分までプレーした。

　次戦、フランクフルトは23日にホームでブレーメンとのブンデスリーガ開幕節（第1節）を戦う。

【スコア】
エンガース　0－5　フランクフルト

【得点者】
0－1　44分　ジャン・マテオ・バホヤ（フランクフルト）
0－2　45分　堂安律（フランクフルト）
0－3　54分　堂安律（フランクフルト）
0－4　89分　エリー・ワイ（フランクフルト）
0－5　90＋1分　パクステン・アーロンソン（フランクフルト）

【動画】堂安律がデビュー戦で2ゴール！