45歳・中村悠一「もうそろそろ“終わり”を考えています？」質問に53歳よゐこ有野の答えは？

TOKYO FMで月曜から木曜の深夜1時に放送の“ラジオの中のBAR”「TOKYO SPEAKEASY」。今回のお客様は、よゐこ・有野晋哉さんと声優の中村悠一さん。ここでは“今後の活動”について語り合いました。

◆有野「逆に怖い（苦笑）」

中村：おっさんが集まったときに、身体の健康の話って避けられないんですよね（苦笑）。

有野：40、50歳になってくると、もう健康の話ばっかりになるよね（笑）。

中村：そうなんですよね。僕は今45歳で、有野さんは53歳。どうですか？ もうそろそろ“終わり”を考えています？

有野：終わり……考えるね。だけど、有野課長（※）を続けているあいだは、それを考えるのも無理なのかなって。

※有野課長…有野さんが長年出演している人気ゲームバラエティ番組「ゲームセンターCX」（CSフジテレビONE）での肩書

中村：課長への責任感がすごいですね（笑）！

有野：“また5年後にイベントか何かやるんやろな”って思うからさ。

中村：そうですよね。僕は2020年からYouTubeを始めて、今5年が経ったんですけど、“俺、いつまでこれをやるんだろう？”って思ったんですよ。

有野：（笑）。

中村：番組だと（勝手に）打ち切られたりしますけど、YouTubeは、やろうと思えばやれるし、勝手に辞められるじゃないですか。

有野：そうね（笑）。

中村：そう思ったときに、僕は基本的に（YouTubeでは）ゲームをしたり、おもちゃを開封して遊んだりしているんですけど、“60歳になってもゲームをしたり、おもちゃの開封をしているって……大丈夫かな？”って（苦笑）。60代でそれをされている方には申し訳ないんですけど、ちょっと思ってしまって。

有野：そうか、終わりがないね。

中村：はい。でも同じように「ゲームセンターCX」が人気のあるうちは、課長も終わりがないと思うんです。

有野：そうやねん。もう「DVDは2年先まで出します」っていう話が来ていたり、知らないところで（イベント開催のために）大きな会場を押さえられていたりして。

中村：やっぱり、そういうところは早めに動かないと押さえられませんからね。

有野：あと、YouTubeだったら「仕事がバタバタしていたら、しんどくない程度に更新してくれればいいですよ」って観ているみんなも言ってくれるけど、「ゲームセンターCX」は隔週で必ず出さないといけないから（笑）。しかも、昔は10回契約やったのが半年契約になり、今はもう1年契約やからね。

中村：確かに、それは番組を追っていて感じていました。前はもうちょっとシーズン間の間隔が空いていましたもんね。

有野：空いてた。それで（「ゲームセンターCX」の放送がないあいだ）別のCSの番組をやらしてもらったりしていたけど、今や「ゲームセンターCX」がずっと続いているから怖いよね（笑）。

