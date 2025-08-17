大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は右肘の手術から復帰し、二刀流として圧巻の成績を残している。球界を席巻する大谷だが、今後は同じような二刀流の選手がメジャーリーグで出てくることはないかもしれない。米メディア『モーターサイクルスポーツ』のサム・スコット記者が言及した。

かつて二刀流としてプレーしていたカンザスシティ・ロイヤルズのマイケル・ローレンゼン投手は「翔平は有利な立場だった」と語っており、NPBで二刀流としての地位を確立してからメジャーに移籍したことが成功の要因だと考えている。

実際にメジャーでは、二刀流の有望株としてドラフト指名された多くの選手が、単一の役割に固定され、潜在能力を発揮する機会を失っている。2019年に二刀流として指名を受けたローレンゼンは2021年以降打席に立つ機会を得ておらず、二刀流選手がロースターに定着する難しさを痛感している。

二刀流の厳しい現実にスコット氏は「2022年にナ・リーグが指名打者制度を採用したことで、二刀流の展望はこれまで以上に厳しいものとなった。ローレンゼンは、大谷の成功を再現できる選手が現れない限り、自身がMLB最後の二刀流選手となる可能性があると考えている」と言及した。

