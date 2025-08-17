PEDROが新作より「1999」配信スタート、MVとインタビュー映像も公開

アユニ・Dがフロントマンを務めるPEDROが、新作ミニアルバム『ちっぽけな夜明け』のオープニングナンバーである「1999」の先行配信をスタートさせた。

同楽曲はダンサブルでキャッチーなギターのリフが象徴的なオルタナティブサウンドとアユニ・Dの心情を赤裸々に吐露した詞世界観が特徴的で、サウンドプロデュースは石毛輝（the telephones / Yap!!!）が手がけた。

さらに配信に際し、アユニ・Dが現在の胸の内を赤裸々に吐き出したインタビューをもとに構成されているメイキング映像、そして先日開催された日比谷野外大音楽堂での単独公演の模様とドキュメント映像で構成されたMusic VideoがYouTubeで公開されている。

「昔の方がよかったとか舐めんなよ」というアユニ・Dの決意が感じ取れるキャッチコピーが掲げられ、原点回帰をコンセプトにアユニ・Dの内面を曝け出した「ちっぽけな夜明け」。CD収録のBlu-ray / DVDには7月まで開催していた全国ツアーPEDRO TOUR 2025「LITTLE HEAVEN TOUR」の東京公演の模様が完全収録され、オフィシャルショップでは新譜「ちっぽけな夜明け」ダウンロードカード付属のジャケットのイラストをプリントしたTシャツなども販売されている。

＜リリース情報＞

PEDRO

Single「1999」

配信中

https://PEDRO-AYUNiD.lnk.to/1999

PEDRO

mini album「ちっぽけな夜明け」

2025年9月10日Digital Release

https://PEDRO-AYUNiD.lnk.to/TinyDawn_EP

＜ライブ情報＞

PEDRO TOUR 2025「I am PEDRO TOUR」

2025年10月5日（日）Live House浜松窓枠【静岡】16:15 / 17:00

2025年10月6日（月）神戸Harbor Studio【兵庫】18:15 / 19:00

2025年10月10日（金）LIVE VANQUISH【広島】18:30 / 19:00

2025年10月15日（水）旭川CASINO DRIVE【北海道】18:30 / 19:00

2025年10月16日（木）PENNY LANE24【北海道】18:15 / 19:00

2025年10月24日（金）Zepp Shinjuku（TOKYO）【東京】17:30 / 18:30

2025年11月4日（火）darwin【宮城】18:30 / 19:00

2025年11月5日（水）青森Quarter【青森】18:30 / 19:00

2025年11月11日（火）CAPARVO HALL【鹿児島】18:30 / 19:00

2025年11月12日（水）B.9V1【熊本】18:00 / 19:00

2025年11月13日（木）DRUM Be-1【福岡】18:00 / 19:00

2025年11月20日（木）高知X-pt.【高知】18:30 / 19:00

2025年11月21日（金）高松DIME【香川】18:30 / 19:00

2025年11月26日（水）GOLDEN PIGS RED STAGE【新潟】18:30 / 19:00

2025年11月27日（木）金沢AZ【石川】18:30 / 19:00

2025年12月3日（水）HEAVEN`S ROCK さいたま新都心VJ-3【埼玉】18:30 / 19:00

2025年12月9日（火）F.A.D YOKOHAMA【神奈川】18:30 / 19:00

2025年12月12日（金）THE BOTTOM LINE【愛知】18:00 / 19:00

2025年12月14日（日）GORILLA HALL【大阪】16:00 / 17:00

＜チケット金額＞

【スタンディング】￥6500（税込・別途ドリンク代）

【学生チケット】￥3000（税込・別途ドリンク代）

◆チケット一般発売日

10月公演：発売中

11月公演：9月6日（土）10:00〜

12月公演：10月4日（土）10:00〜

【受付URL】http://w.pia.jp/t/pedro/