今日の運勢占い8月18日（月）12星座占いランキング第1位は双子座（ふたご座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月18日（月）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月18日（月）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の桜羽結万(さくらば・ゆま)さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第１位は双子座（ふたご座）！ あなたの星座は何位……？気分も良く、爽快な1日に。もともと持っているスキルを活かして周りをサポートする場面もありそう。周囲に喜ばれると、さらにモチベーションも上がるようです。恋愛も積極的になってみると◎今日は、思いついたままに行動すると上手くいきそう。お気に入りの場所へでかけると、さらにやる気もアップすることでしょう。今年中に叶えたいものを改めて考えてみるのもアリ。優しい気持ちで接するとそれが返ってくる1日になりそうです。ほっこりとした気分で過ごせて習い事や仕事なども順調に進むことでしょう。感じたことは、素直に言葉や行動で示すようにしてみて。今日は、いろいろな人とコミュニケーションを取ると良いでしょう。意外な人と気が合う場合があるようです。後日、一緒に遊んでみるのもアリ。新たな交友関係が生まれると、あなた自身のエネルギーも活性化することでしょう。気になる人にはとくに親切にすると◎ 相手の心のなかで、少しずつあなたの存在が大きくなりそう。パートナーや恋人とは、子ども時代の話をするのも良いでしょう。新たな一面を知ることになるかも。いつもよりフットワークが軽い日のようです。友人を誘ってスポーツやカラオケなどをするのも良いでしょう。午前中のうちに気合いを入れて面倒なことを済ませておくのがおすすめ。効率よく動けてテキパキと作業ができるようです。とくに1人でこなせるものは、すごくはかどりそう。夕方から夜にかけては、リフレッシュタイムを。家族や友人との時間を大切にしましょう。疲れていると暴飲暴食に走りがちに。レジ横にある、ちょっとしたものなどをついつい買ってしまいそう。好きな香りでリフレッシュをしたり、軽い有酸素運動をしたりすると良いでしょう。急いで行動していると、うっかり忘れ物などしやすいので気をつけましょう。1人で抱え込まずに、家族に手伝ってもらうのもアリ。家で過ごす場合は、クローゼットの片付けをすると◎今日は自分自身を見つめ直すと良いかも。健康面で気になることがあれば、早めに行動すると◎ 運動など、ざっくりした目標を立てておくと自分のペースでおこなえて楽しくなることでしょう。ちょっとした気づきが多い日。気づいたことなどはノートなどに書き出してみると、新たに自分の良い面が発見できることでしょう。どのように活かしていくか、考えるのも面白そうです。神社仏閣など神聖な場所へ行くのも良いでしょう。理想を追い求めすぎると、疲弊してしまうかも。全て完璧じゃなくても、上手くいくようです。周りの人たちと協力しておこなうのも良いでしょう。難しく感じるものでも、言葉にして伝えてみると◎お盆を過ぎて、この夏に溜まった疲れが心身ともに出やすい時期です。今週は無理をしすぎずに、少し立ち止まって自分を労わる時間を作りましょう。目を閉じてゆっくり深呼吸するだけでも効果的ですよ。■監修者プロフィール：桜羽結万(さくらば・ゆま)池袋占い館セレーネ所属。占い師を母に持ち、兄弟全員霊感が強い家系で育つ。母の指導の元、学生時代からオラクルカードを学び、カード歴は約20年。大手金融機関・人材紹介企業勤務を経て占い師として独立。2024年にスキルシェアサイト「ココナラ」にて、結婚分野でランキング1位・仕事分野で2位になる。現在はSATORI電話占いを始め、年間1000名を鑑定している。