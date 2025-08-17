ロールス・ロイス ファントムの100周年｜ファントムとアートの密接な関係

創業以来、現代アートの巨匠たちと深い関わりを築いてきたロールス・ロイス。過去にはサルバドール・ダリ、アンディ・ウォーホル、アンリ・マティス、パブロ・ピカソ、クリスチャン・”ベベ”・ベラール、セシル・ビートンといった巨匠たちが、ロールス・ロイスを愛用しており、彼らと人生を共にしていた。しかし、その中でも一段と深い関係性を築いてきたのが、本年100周年を迎えるファントムなのである。

ファントムは、ブランドの最高峰製品として愛されてきたモデルであるのは言うまでもないだろう。車体自体がアートと認識されており、ロンドンのサーチギャラリーやニューヨークのスミソニアンデザインミュージアムなどのコレクションから、無数の独立系ギャラリー・展示スペースまで、世界中で芸術作品として展示されているのも特徴の一つである。

この機会に、ファントムとアートの歴史を、オマージュされた作品とともに振り返っていこう。

サルバドール・ダリ：カリフラワーと凍ったファントム 1955年の冬にパリ・ソルボンヌ大学で講演を依頼されたダリは、友人から借りた黒と黄色のファントムにおよそ500kg（約1,100ポンド）のカリフラワーを積み込み、社内を埋め尽くして奇抜に登場したのだという。この出来事からインスパイアされたロールス・ロイスは、オマージュとして現代のアーティストにオリジナルのアートワークを依頼した。

アンディ・ウォーホル：「15分以上の名声」を超えて ダリは毎年秋から冬にかけてニューヨークのマンハッタンのセント・レジス・ホテルに滞在していた。そして1965年、ニューヨークで若き美術家のアンディ・ウォーホルと初めて出会ったのである。後に多くの人からダリの自然な後継者と見られたウォーホルは、20世紀で最も影響力のあるアーティストの一人となったのだ。ちなみに彼は実際に1937年製のファントムを所有していた愛好家である。（1947年頃にシューティングブレークに改造されたものであったという）。ロールス・ロイスはこのポップアートの文化的影響を称え、現代アーティストに依頼して、ウォーホルの大胆なスタイルでファントムを再解釈した作品を制作した。

チャールズ・サイクス：スピリット・オブ・エクスタシー 1911年以降、ロールス・ロイスのすべての自動車にはアイコニックなシンボル「スピリット・オブ・エクスタシー」が冠されている。これは才能あふれるアーティストであるチャールズ・ロビンソン・サイクスによるものだ。ロールス・ロイスとの縁は絵画から始まり、1910-11年用のカタログ用に油絵6点を制作した。その後、ロールス・ロイスの初代商業部門責任者のクロード・CJ・ジョンソンからマスコットの製作を依頼されたサイクスは、ルーヴル美術館でギリシャ彫刻「サモトラケのニケ」にインスピ―レーションを受け、かのスピリット・オブ・エクスタシーの誕生へと至ったのである。

本年ファントムは2世紀目を迎え、その芸術的遺産はこれまで以上に現代社会に深く響いている。年月が過ぎても多くの人の心を動かすこのモデルを、これからも大切に守り続けたい。