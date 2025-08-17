17日（日）、ナゴヤ球場でのウエスタン・リーグ、対オリックス戦。中日の先発投手は岡田俊哉、対するオリックスの先発投手は東松快征。

中日は3回裏、先制に成功。先頭の辻本倫太郎がレフトへのソロを放ち先制。石橋康太、尾田剛樹、ロドリゲスの連続適時打で4点を追加。5点をリードする。

4回裏、安打で出塁した辻本を三塁に置き、石川昂弥の適時二塁打で1点を追加。6対0とした。

5回表、２番手の根尾昂が登板。適時打などで2点を奪われる。6対2となる。

5回裏、二塁打で出塁した石橋を三塁に置き、辻本の打席で暴投の間に三塁ランナーが帰り1点を追加。リードを5点とした。

6回表、マウンドに上がったのは3番手の祖父江大輔。適時打で2点を奪われる。7対4となる。

6回裏、村松開人の二塁打などで二死二三塁とし、濱将乃介の適時打で1点を追加。続くここまで2打点の石橋がタイムリースリーベースを放ち2点を奪う。さらにこの試合ここまで2安打の尾田が適時二塁打を放ちさらに1点を加える。ロドリゲスも適時打を放ち1点。長打攻勢で5点を加えた。

7回表、マウンドに4番手の橋本侑樹が上がり、三者凡退に打ち取った。

7回裏、二塁打で出塁した森駿太を三塁に置き、中村奈一輝の適時二塁打で1点を追加。9点のリードとなった。

8回表、5番手のウォルターズが登板。ランナーは出したものの後続を断ち無失点でこの回を終えた。

9点リードの9回表、マウンドに上がったのは6番手のマルテ。オリックス打線を三者凡退に打ち取った。

中日はオリックスに13対4で勝利。

