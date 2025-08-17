【結果速報】東洋大姫路、西日本短大付との接戦制し14年ぶりのベスト8入り…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は17日、阪神甲子園球場で大会12日目を迎え、第3試合で東洋大姫路（兵庫）と西日本短大付（福岡）が対戦。東洋大姫路が3-2で西日本短大付に勝利し、準々決勝へ進出。14年ぶりのベスト8入りを決めた。

東洋大姫路は甲子園初登板となる3年生右腕、森皐葵、西日本短大付は2回戦に先発し7回途中1失点と好投を披露した左腕・原綾汰が先発。

両チーム無得点で迎えた3回、西日本短大付は2死一、三塁のチャンスを作ると、4番・佐藤仁がセンターへのタイムリーヒットを放ち1点を先制。

ここで東洋大姫路はエース・木下鷹大をマウンドへ送ったが、迎えた5番・安田悠月がレフト前へ落ちるヒットでさらに1点を追加した。

2点を追いかける東洋大姫路は4回、6番・見村昊成のタイムリーで1点を返すと、5回にも高畑知季、白鳥翔哉真の連続タイムリーで2点を奪い逆転。

5回以降はそれぞれ2番手として登板している木下鷹大、中野琉碧の両エースがランナーを出しながらも得点を許さない粘りのピッチングを続け、3-2と接戦のまま終盤に。

東洋大姫路が最後まで一点を守り抜き、3-2で勝利。2011年以来、14年ぶりとなる準々決勝進出を決めた。

