クリスタル・パレスを率いるオリヴァー・グラスナー監督が、日本代表MF鎌田大地の状態に言及した。15日、クラブ公式サイトが伝えている。

鎌田は10日に行われた昨季のプレミアリーグ王者とFAカップ王者によるリヴァプールとのコミュニティ・シールドに先発出場したものの、右ひざ付近を負傷した影響で29分に負傷交代を余儀なくされた。

PK戦の末にコミュニティ・シールド初制覇を飾った後に行われたセレモニーには姿を現しており、試合後に鎌田は『U-NEXT』のフラッシュインタビューで「ひざなんで、リスクをあまり冒したくはないというのと、検査してみないと正直わからない感じではある。個人的なフィーリングでは悪くはないと思うんですけど、あまり重くないといいなと思います」と語っていたものの、状態には注目が集まっている。

そんななか、17日にはプレミアリーグ開幕節でチェルシーと対戦するクリスタル・パレス。同試合を前にグラスナー監督は「鎌田はチェルシー戦には出場できない」ことを明言しつつ、「木曜夜のフレドリクスタ戦に起用できるかを確認していく。厳しいかもしれないけど、チェルシー戦は間違いなく欠場する」と21日に行われるUEFAカンファレンスリーグ（ECL）・プレーオフのファーストレグには出場できる可能性があることを明かした。