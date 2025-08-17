大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間13日、リリーフ右腕のブロック・スチュワート投手が15日間の故障者リスト（IL）に入った。新加入したばかりでの離脱はチームとしても痛いところだが、幸いにも大きな故障ではなさそうだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。

スチュワートは7月末にミネソタ・ツインズからドジャースへトレード移籍。加入後はここまで4登板、0勝1敗、防御率4.91といった数字を残していた中、右肩の炎症を理由にIL入りとなっている。

同メディアは「IL入り前最後の登板は、土曜日のトロント・ブルージェイズ戦だった。スチュワートは先発のブレイク・スネル投手に代わり、1イニングを投げ無失点とローレバレッジの状況下では改善を見せたが、この後に肩に痛みを感じ始めた。ドジャースは早期発見に成功したことを幸いとしている」と言及。

続けて、「ブロックは肩に軽い炎症を起こしている。早期に治療できたのは良かった。彼は4日ほど前から少し痛みを感じ始めた。我々はそれを事前に察知し、彼をILに登録した。そうしたことで彼はすぐに復帰し、チームを助けてくれるだろう」というデーブ・ロバーツ監督のコメントを伝えている。

