大自然に囲まれた美しい洞爺湖エリアで多彩なアクティビティを! 北海道壮瞥町ならではのふるさと納税返礼品も

北海道の南西部に位置する壮瞥町(そうべつちょう)は、道内でも比較的温暖な気候を活かし、りんごやぶどうをはじめとする果樹栽培など、生産者のこだわりが詰まった季節ごとの実りが豊富なまちです。

日本で初めてユネスコ世界ジオパークに認定され、美しい洞爺湖(とうやこ)、雄大な有珠山(うすざん)、国の天然記念物に指定された昭和新山、火山由来の温泉など、豊富な天然資源に恵まれているのも特徴です。

今回紹介するのは、壮瞥町の魅力を満喫できるスポットとして、近年新たな取り組みが進められている「洞爺湖(仲洞爺(なかとうや)エリア)」。さまざまなアクティビティやキャンプなどのアウトドアを楽しめる地域です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、壮瞥町の観光スポット「洞爺湖(仲洞爺エリア)」の詳細、返礼品などについて、詳しく調べてみました!

キャンプやSUP体験も! 「洞爺湖(仲洞爺エリア)」について

洞爺湖(仲洞爺エリア)

・北海道有珠郡壮瞥町字仲洞爺30-11

・アクセス：【車】新千歳空港から約1時間40分、JR伊達紋別駅から約30分

「洞爺湖」は、今から約11万年前の巨大噴火で形成された直径約10kmのカルデラに水がたまってつくられました。

幾多の噴火によって生まれた活火山は、肥沃な大地がもたらす食の恵みや温泉などの恩恵を授けてくれているそうです。

そんな洞爺湖周辺エリアでは、景観を活かしたクルージングなどさまざまなアクティビティを楽しむことができます。

特に仲洞爺地区は、キャンパーにも人気の「仲洞爺キャンプ場」や温泉施設「来夢人(キムンド)家」があるのも魅力! キャンプ場周辺では、洞爺湖でのSUP体験やワイナリーの建設など魅力向上に向けた取り組みが盛んなのだそう。

2025年6月21日には、一般社団法人そうべつアウトドアネットワーク主催の「夏至祭in仲洞爺」が初めて開催。SUP体験やファットバイク体験のほか各種出店に音楽演奏など、多彩な催しが行われ、賑わいをみせました。

自治体からのメッセージ

壮瞥町は、海産物はありませんが、季節ごとの果物や農作物が楽しめる「農業と観光」のまちです。今回は、壮瞥町ならではの体験型の返礼品と旬を味わえる返礼品をピックアップしてみました。火山と共生するまち「そうべつ」の魅力をお楽しみいただけると幸いです。

壮瞥町のふるさと納税返礼品について

本スポットで楽しめる「SUP体験ツアー」や、火山の恵みでもあるミネラル豊富な火山灰土壌と洞爺湖周辺の豊富な水で育まれたりんごを紹介します。

洞爺湖SUP体験ツアー90分＜大人1名様＞

・提供事業者：Ezo Nature ACT(エゾネイチャーアクト)

・内容量：SUP体験 大人1人用(90分コース)

【貸与備品】SUPボード、パドル、リーシュコード、ライフジャケット、ウェットスーツ

・寄附金額：2万5,000円

「洞爺湖有珠山ジオパーク」は、火山活動がもたらす大地の営みを体感できる世界レベルの自然公園。その静かに流れる時間と大自然を、水上散歩しながら満喫できます。水面が穏やかなので、初めてでも安心して楽しめるとのこと。エリア内には温泉もあるため、体験後の疲れた体を癒やすこともできるのだとか。

壮瞥町産りんご「早生ふじ」 約5kg

・提供事業者：フジモリ果樹園

・北海道有珠郡壮瞥町字滝之町455番地5

・内容量：約5kg(12～18玉)

・寄附金額：1万6,000円

※2025年10月中旬よりお届け

明治19年からりんごの栽培が始まった北海道を代表する産地・壮瞥町。実が締まって濃厚な味わいが特徴の壮瞥町産の「早世ふじ」が約5kgのボリュームで届きます。

今回は北海道壮瞥町の観光スポット「洞爺湖(仲洞爺エリア)」と、返礼品を紹介しました。洞爺湖の美しい自然の中で、さまざまなアクティビティが楽しめます。「夏至祭in仲洞爺」を主宰したそうべつアウトドアネットワークでは、今後も仲洞爺キャンプ場を会場としたイベントを企画しているとのことです。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてくださいね!

ライター：マイナビふるさと納税担当者