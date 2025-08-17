駅長が作る“手打ちそば”、大江戸線・六本木駅の“深さ”は別格…私の思い出の「駅」エピソード

山崎怜奈（れなち）がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。（ダレハナ）」（毎週月曜～木曜13:00～14:55）。8月7日（木）の放送では、みなさんの“駅のハナシ”をシェアしました。

世の中をザワザワさせているニュース“ザワニュー”のなかから気になるものをピックアップする「スピークアップ」。この日はリスナーから“駅のハナシ！” というテーマで、リスナーから駅や電車にまつわるエピソードを募集しました。

◆グルメ天国＆駅構内の雰囲気も◎

私の好きな駅は「東京駅」です。10年ほど前は、東京駅でモーニングを食べてから仕事に行っていました。どのお店もおいしくて、今もたまに行きます。また、お土産やお弁当のお店が充実していたり、「東京に着いた！」と喜んでいる人もいる駅構内の雰囲気も大好きです。

◆駅長が作る“絶品そば”

島根のローカル線・木次（きすき）線に亀嵩（かめだけ）という駅があります。そこは、駅舎内に駅長が店主をつとめる“おそば屋”があるのが特徴です。おそばは石臼で挽き、地元の天然水を使った手打ちの出雲そばが食べられます！ 事前に予約すれば、汽車の到着時間に合わせてそばを打ってくれますよ！

◆今も懐かしの風景が残る駅

秋田県秋田市にある秋田駅のホームでは、今でも駅弁の立ち売り販売をしています（土曜・日曜・祝日限定）。改札外のコンビニでも駅弁は売っているのですが、つい立ち売り販売の人から駅弁を買っちゃいます（笑）。「ありがとうございました」「お気をつけて！」の声をかけてくれるのも、旅の風情を味わえて素敵です。

◆大江戸線・六本木駅はいろいろ大変!?

前の職場が六本木にあり、通勤で大江戸線の六本木駅を使っていました。そこは地下鉄でもかなり深いところにあって、初めて通勤したときは“いつ地上に出られるの？”とすごく不安になりました。降るときは、エスカレーターや階段も長いので“転がり落ちたらどうしよう……”とビビっていました（苦笑）。

＊

ちなみに、れなちは「小学生のときから電車に1人で乗ったりしていて、私は江戸川区（東京都）出身なので、（最寄り駅から）新宿駅まで都営新宿線で30分ぐらい乗るんです。そのときに、船堀駅と東大島駅のあいだにある陸橋をのぼって、桜並木が見えて、また地下に入って……というのを（電車の）一番前の窓から眺めているのが好きでした」と子どもの頃の思い出を話していました。

