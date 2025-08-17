大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースがロサンゼルス・エンゼルスに3連敗を喫した中、サンディエゴ・パドレスはサンフランシスコ・ジャイアンツに3連勝し、首位が逆転した。パドレスの勢いは止まらず、ドジャースは厳しい戦いを強いられている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のアーロン・コロマ記者が言及した。

ついにドジャースを追い抜いたことについて、パドレスのフェルナンド・タティスJr.外野手は「これは大きな意味がある。これが我々の目標だ。首位を奪取し、維持する必要がある。そして、このチームがそれを成し遂げる。これは事実だ」と語った。

ドジャースは現在、パドレスとのシーズン対戦成績5勝2敗とリードしているが、パドレスはすべての試合で3点差以内の接戦を展開している。大きな動きのあったトレード期限以来、ドジャースと対戦していないパドレスは、対戦の行方を一挙に覆す可能性を秘めている。

激しさを増すリーグ優勝争いについてコロマ氏は「パドレスは過去数週間で大きく苦戦するドジャースに対し、ナ・リーグ西地区のリードを拡大する絶好の機会を迎えている。2006年以来初めての地区優勝に近づく思いで直接対決に臨むだろう」と言及した。

