DeNAは18日、8月26日〜28日の阪神戦で開催する『横濱漢祭 2025』で、横浜スタジアム外野回遊デッキにあるDREAM GATE STANDで「漢の汗は勝利を呼ぶダイヤモンド！熱血発汗応援席」、「勝利を呼び込め！灼熱の漢熱波！全力熱波師席」を抽選販売すると発表した。

なお、当日は各席種に連動した場内イベントや『横濱漢祭2025』の応援総長角田信朗さんの訪問も予定している。

■漢の汗は勝利を呼ぶダイヤモンド！熱血発汗応援席

漢力を上げるべく、専用の「青い漢Tシャツ」を着用し、エアロバイクをはじめとした漢力を漲らせる様々なアイテムを駆使して声を出して汗を流すことで、漢力がTシャツにさらに染み込み、「漢」の文字をさらに浮かび上がらせる。

※グッズ付きのチケットをご購入いただくと「青い漢Tシャツ」が付いている

【料金】

グッズ付き：7,000円(税込み)

グッズなし：6,900円(税込み)

【場所】

DREAM GATE STAND ライト側

■勝利を呼び込め！灼熱の漢熱波！全力熱波師席

専用の青いタオルを使い、漢たちから湧き出る熱気(漢気ロウリュウ)をアウフグースのごとく、ベイスターズの攻撃中に灼熱の漢熱波を送り続ける席に

※グッズ付きの席種になります【料金】

グッズ付き：7,000円(税込み)

グッズなし：6,900円(税込み)

【場所】

DREAM GATE STAND レフト側

■抽選販売概要

【抽選申込期間】

8月18日(月) 12:00 ～ 20日(水) 23:59

【当落発表】8月23日(土) 15:00頃を予定

【申込方法】

URL：https://l-tike.com/st1/otokomatsuri_nekketsuhakkan