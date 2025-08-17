大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障により戦列を離れている選手がいる。回復状況や復帰時期は各選手によって異なるが、リリーフ右腕のマイケル・コペック投手は復帰へ向けた調整がかなり順調に進んでいるようだ。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。

コペックは右肩のインピンジメント症候群により今季開幕に出遅れ、6月上旬に戦線復帰を果たした。しかし、同月末に右膝の炎症で故障者リスト（IL）に入ると、翌7月には右膝半月板を手術していたこと、その影響で期間が60日間に移行したことなどが伝えられている。

同メディアは「オレンジカウンティレジスターのビル・プランケット記者によると、コペックは月曜日に実戦的な打撃練習を行い、すぐにリハビリ任務に送られる可能性があるという。チームはコペックが月曜日のライブBPセッションを問題なく乗り越えたことを確認するため、1、2日待ってからリハビリに送り出す可能性があるようだ。彼は7月1日に15日間のILに入った後、右膝半月板断裂のため60日間に移行した。リハビリが順調に進めば、8月下旬の復帰が見込まれている」と言及している。

コペックは離脱前時点で8登板、5ホールド、防御率0.00と好投を見せていたが、復活の時はもう間もなく訪れそうだ。

【関連記事】

【了】