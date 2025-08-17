鹿児島県の西部、薩摩半島のほぼ中央に位置する日置市(ひおきし)は、東は県都鹿児島市に、北はいちき串木野市と薩摩川内市(さつませんだいし)に、南は南さつま市に隣接し、西は日本三大砂丘の一つ、白砂青松の吹上浜(ふきあげはま)と東シナ海に面するまち。

妙円寺詣りや流鏑馬(やぶさめ)、薩摩焼や優れた泉質を誇る温泉などといった、いにしえの情緒と安らぎに満ちた貴重な資源を数多く有しています。

今回紹介するのは、日置市吹上町に伝わる民俗芸能で、県の無形民俗文化財に指定されている「伊作太鼓踊(いざくたいこおどり)」。6地区の保存会が毎年交代で担当し、8月28日に南方神社の大祭に奉納し、その後吹上地域内で披露されます。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、日置市のイベント「伊作太鼓踊」の詳細、人気の返礼品について調べてみました!

“勝利の踊り”ともいわれている「伊作太鼓踊」について

(大汝牟遅神社)

伊作太鼓踊

・開催日時：令和7年8月28日(木)

・開催場所：鹿児島県日置市吹上町湯之浦 南方神社ほか吹上地域内各所

・アクセス：JR枕崎駅から車で約10分

・参加費：なし

応永13(1406)年に、伊作島津氏4代当主の久義が、田布施郷(たぶせごう)の二階堂氏を降伏させた際に考案された「戦勝の踊り」と伝えられている「伊作太鼓踊」。

天文7(1538)年、島津忠良が加世田別府城(かせだべっぷじょう)を攻略したときに、諏訪神社(現在の南方神社)に奉納するようになったと伝えられているそうです。

(南方神社)

南方神社には奉納を行うための広場があり、神事が行われた後、奉納踊りが始まります。踊りが始まると、平打ちの太鼓、中打ちのかねが鳴り響き、平打ちは矢旗を地面に着くほど振り、太鼓を演奏しながら踊ります。

「平打ち(20人程)」と「中打ち(4人)」と「唄い手(数人)」で構成され、「平打ち」は、白装束に草履を履き、竹を編んだ約2メートルの矢旗を高く掲げ、薩摩鶏の羽を背負い、胸に太鼓をつけて勇壮活発に踊ります。その総重量は約20キロと非常に重く、家族や地域住民が団扇で仰いだり水を渡したりと、一体となって踊りを支えます。

平打ちの輪の中で踊る「中打ち」は、小中学生が担当し、2名が稚児姿、2名が女装姿となり、美しい花笠をかぶり華やかで可愛らしい姿で、かねや小太鼓を鳴らします。

(潮浜詣り：入来浜)

吹上町内の6地区で伝承され、毎年各地区が持ち回りで南方神社に奉納。その後、町内の30カ所以上で披露するとのこと。

踊りは10種ほどに分けられ、各地区でも違いがあり、極めて多彩。「中打」は優美な踊りであるのに対し、「平打」は矢旗を駆使したダイナミックな踊りを楽しめます。

自治体からのメッセージ

600年前の島津家の戦勝祝いから生まれた、伝統を感じさせる勇壮な踊りをぜひご覧ください。

日置市のふるさと納税返礼品について

「伊作太鼓踊」が行われる吹上町にある、西酒造のお酒と、窯元「七然窯(しちぜんがま)」のコーヒーカップを紹介します。どちらも日置市の中で人気を誇る返礼品なのだとか!

薩摩宝山豪華セット

・提供事業者：西酒造株式会社

・鹿児島県日置市吹上町与倉4970-17

・内容量：薩摩宝山白麹、薩摩宝山黒麹、紅薩摩宝山、紫薩摩宝山、薩摩宝山古々雫、薩摩宝山百芋 計6銘柄・900ml×各1本(各アルコール25度) 計6本

・寄附金額：1万7,000円

芋や米を作り、豊かな土を作ることも酒造りの大切な工程であると考え、自社試験農場を設けている「西酒造」が、長い年月をかけ育てた大地から預かった作物を大切に醸し、旨さを引き出した焼酎。一般小売りしていない900ml商品も加えた6本セットです。

粉引しのぎコーヒーカップ・直

・提供事業者：七然窯

・鹿児島県日置市吹上町中之里1770-2

・内容量：コーヒーカップ・直 1個

・サイズ：高さ8.5cm、口径8.5cm(8分目で200ccくらい)

・寄附金額：1万3,000円

本体に鹿児島の土を混ぜた荒目の土を使った、味わい深い仕上がりのコーヒーカップです。白地にやわらかなピンクの模様の優しい風合いが魅力的な“粉引きの器”に、しのぎ(削り)模様で、特別感もプラスされています。

今回は鹿児島県日置市のイベント「伊作太鼓踊」と、人気の返礼品を紹介しました。伝統ある民族芸能で、息のあった勇壮な踊りは圧巻! 歴史を感じながら楽しめるイベントです。返礼品はどちらも本イベントが開催される吹上町の事業者のものなので、現地に行くことが難しい場合は、焼酎の飲み比べやカップで想いを馳せるのも良さそうです。気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者