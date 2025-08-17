○ 広島 5 － 3 ヤクルト ●

＜15回戦・マツダ＞

16日にニッポン放送で放送された広島－ヤクルト戦（RCCラジオの制作）で解説を務めた天谷宗一郎氏が、広島・中村奨成のライトの守備について言及した。

5－2の7回一死一塁で村上宗隆がライトへ放った強烈の打球を、ライト・中村奨成が二塁を狙った打者走者・村上を刺そうと二塁へ送球するも、その間に一塁走者・内山壮真は三塁ベースを回ってホームを狙う。ただ、内山が三塁ベースを越えたところで転倒し生還を許さなかった。

この中村の守備に天谷氏は「本来であれば打球の速度を含めて還れないんですよね。ライトの中村選手がホームではなくて、セカンドに繋いでいるんですよね。それを受けて三塁コーチャーは回しているんですけど、中村選手は今のはちょっと内山選手に助けられたというか、これから直していかないといけない、状況判断をやらなければいけないところですね」と指摘。

さらに中村氏は「村上選手の足を考えても、あそこでセカンドに投げる意味が一つもないというか、打った瞬間に二塁打はみんながわかることなので、一塁ランナーに考えをシフトを変えてホームに繋ぐことをしないといけないですよね」と苦言を呈した。

（提供：Veryカープ！RCCカープナイター）