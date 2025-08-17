フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世が16日、リーグ開幕から2試合連続となるゴールをマークした。

エールディヴィジ第2節が16日に行われ、フェイエノールトはアウェイでエクセルシオールと対戦した。同クラブは今季のリーグ開幕戦でNACブレダを破り、3年ぶりの優勝に向けて白星発進。上田は貴重な追加点を挙げ、前節の勝利に大きく貢献した。迎えた今節も、今夏の移籍市場でヘントから加入したDF渡辺剛と揃って先発出場。敵地に乗り込む一戦で連勝を狙う。

試合は立ち上がりの9分にエクセルシオールが先制。リードを許したフェイエノールトだったが、22分に上田がスコアを振り出しに戻す。フェイエノールトがポゼッションで相手を押し込みつつ、ジョーダン・ボスがボックス左角のクインテン・ティンバーにパス。華麗なターンから右足を振り抜き、GKに弾かれたセカンドボールに上田が素早く反応する。ダイビングヘッドで詰めたシュートはネットを揺らし、上田がリーグ戦2試合連続ゴールを挙げた。

34分にはセム・スタインにもリーグ連発弾が生まれ、アウェイチームが逆転に成功。以降は渡辺も安定したパフォーマンスを披露しながらともにフル出場し、2－1でフェイエノールトがエールディヴィジ連勝を飾った。次節は31日に行われ、フェイエノールトは敵地でスパルタ・ロッテルダムと対戦する。

【スコア】

エクセルシオール 1－2 フェイエノールト

【得点者】

1－0 9分 デレンシリ・サンチェス・フェルナンデス（エクセルシオール）

1－1 22分 上田綺世（フェイエノールト）

1－2 34分 セム・スタイン（フェイエノールト）