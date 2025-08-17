DFBポカール1回戦の11試合が16日に行われ、今夏からドイツに挑戦する日本人選手たちが、ブンデスリーガの開幕に先立ち公式戦デビューを飾った。

ベルギー王者ユニオン・サン・ジロワーズからホッフェンハイムに加わった日本代表DF町田浩樹は、ハンザ・ロストック（3部）戦でフル出場。チームはマックス・メルシュテットの“ドッペルパック”（1試合2得点）などで4－0の大勝を収めた。

ブレンビーからフライブルクに移籍した鈴木唯人は、シュポルトフロインデ・ロッテ戦で62分から途中出場。フライブルクは2－0の勝利で順当に勝ち進んだ。

シント・トロイデンからザンクトパウリに加わった藤田譲瑠チマは、フルタイムおよび延長戦でも得点が生まれなかったノルダーシュテット戦で先発出場して120分間プレー。PK戦で2人目のキッカーを任された藤田は失敗してしまったが、チームはPK戦を3－2で制して、辛くも4部クラブを退けた。

ボーフムの三好康児はベルリナーFCディナモ戦で今季公式戦初の先発出場を果たし、75分までプレーした。ボーフムは苦戦を強いられたものの、相手が2人の退場者を出したこともあり、延長戦の末に3－1の逆転勝利を収めた。

松田隼風と横田大祐が所属するハノーファーは1回戦敗退。コットブスに序盤の1点で逃げ切られた。松田はフル出場、横田は後半開始からの途中出場だった。

そのほか、ヴォルフスブルクは5部のヘーメリンゲンに9－0の圧勝。ライプツィヒはザントハウゼン（4部）に2度のリードを許したが、4－2で逆転勝利した。ハンブルガーSVもピルマゼンス（5部）の大金星を許しかけたが、後半アディショナルタイムに追いつき、延長戦で逆転勝利を収めた。

DFBポカール1回戦の結果と今後の日程は以下の通り。

◆DFBポカール1回戦

▼8月15日（金）

グロースアスパッハ（4部） 0－4 レヴァークーゼン（1部）

ザールブリュッケン（3部） 1－3 マクデブルク（2部）

ギュータースロー（4部） 0－5 ウニオン・ベルリン（1部）

ビーレフェルト（2部） 1－0 ブレーメン（1部）

▼8月16日（土）

ピルマゼンス（5部） 1－2 ハンブルガーSV（1部）

ベルリナーFCディナモ（4部） 1－3 ボーフム（2部）

ヘーメリンゲン（5部） 0－9 ヴォルフスブルク（1部）

イラーティッセン（4部） 3－3（PK戦：6－5） ニュルンベルク（2部）

バーリンガー（4部） 0－5 ハイデンハイム（1部）

ハンザ・ロストック（3部） 0－4 ホッフェンハイム（1部）

ザントハウゼン（4部） 2－4 ライプツィヒ（1部）

ノルダーシュテット（4部） 0－0（PK戦：2－3） ザンクトパウリ（1部）

シュポルトフロインデ・ロッテ（4部） 0－2 フライブルク（1部）

リューベック（4部） 1－2 ダルムシュタット（2部）

コットブス（3部） 1－0 ハノーファー（2部）

▼8月17日（日）

エンガース（5部） vs フランクフルト（1部）

ヴィクトリア・ケルン（3部） vs パーダーボルン（2部）

ヤーン・レーゲンスブルク（3部） vs ケルン（1部）

アトラス・デルメンホルスト（5部） vs ボルシアMG（1部）

ローネ（4部） vs グロイター・フュルト（2部）

ロコモティヴェ・ライプツィヒ（4部） vs シャルケ（2部）

モイゼルヴィッツ（4部） vs カールスルーエ（2部）

RSVアイントラハト1949（5部） vs カイザースラウテルン（2部）

ウルム（3部） vs エルフェアスベルク（2部）

ハレシャー（4部） vs アウクスブルク（1部）

ホンブルク（4部） vs ホルシュタイン・キール（2部）

▼8月18日（月）

ディナモ・ドレスデン（2部） vs マインツ（1部）

シュヴァインフルト（3部） vs デュッセルドルフ（2部）

プロイセン・ミュンスター（2部） vs ヘルタ・ベルリン（2部）

ロートヴァイス・エッセン（3部） vs ドルトムント（1部）

▼8月26日（火）

ブラウンシュヴァイク（2部） vs シュトゥットガルト（1部）

ヴェーエン・ヴィースバーデン（3部） vs バイエルン（1部）

【ハイライト動画】グロースアスパッハ 0－4 レヴァークーゼン