左から松田隼風、鈴木唯人、藤田譲瑠チマ [写真]＝Getty Images

　DFBポカール1回戦の11試合が16日に行われ、今夏からドイツに挑戦する日本人選手たちが、ブンデスリーガの開幕に先立ち公式戦デビューを飾った。

　ベルギー王者ユニオン・サン・ジロワーズからホッフェンハイムに加わった日本代表DF町田浩樹は、ハンザ・ロストック（3部）戦でフル出場。チームはマックス・メルシュテットの“ドッペルパック”（1試合2得点）などで4－0の大勝を収めた。

　ブレンビーからフライブルクに移籍した鈴木唯人は、シュポルトフロインデ・ロッテ戦で62分から途中出場。フライブルクは2－0の勝利で順当に勝ち進んだ。

　シント・トロイデンからザンクトパウリに加わった藤田譲瑠チマは、フルタイムおよび延長戦でも得点が生まれなかったノルダーシュテット戦で先発出場して120分間プレー。PK戦で2人目のキッカーを任された藤田は失敗してしまったが、チームはPK戦を3－2で制して、辛くも4部クラブを退けた。

　ボーフムの三好康児はベルリナーFCディナモ戦で今季公式戦初の先発出場を果たし、75分までプレーした。ボーフムは苦戦を強いられたものの、相手が2人の退場者を出したこともあり、延長戦の末に3－1の逆転勝利を収めた。

　松田隼風と横田大祐が所属するハノーファーは1回戦敗退。コットブスに序盤の1点で逃げ切られた。松田はフル出場、横田は後半開始からの途中出場だった。

　そのほか、ヴォルフスブルクは5部のヘーメリンゲンに9－0の圧勝。ライプツィヒはザントハウゼン（4部）に2度のリードを許したが、4－2で逆転勝利した。ハンブルガーSVもピルマゼンス（5部）の大金星を許しかけたが、後半アディショナルタイムに追いつき、延長戦で逆転勝利を収めた。

　DFBポカール1回戦の結果と今後の日程は以下の通り。

◆DFBポカール1回戦

▼8月15日（金）
グロースアスパッハ（4部）　0－4　レヴァークーゼン（1部）
ザールブリュッケン（3部）　1－3　マクデブルク（2部）
ギュータースロー（4部）　0－5　ウニオン・ベルリン（1部）
ビーレフェルト（2部）　1－0　ブレーメン（1部）

▼8月16日（土）
ピルマゼンス（5部）　1－2　ハンブルガーSV（1部）
ベルリナーFCディナモ（4部）　1－3　ボーフム（2部）
ヘーメリンゲン（5部）　0－9　ヴォルフスブルク（1部）
イラーティッセン（4部）　3－3（PK戦：6－5）　ニュルンベルク（2部）
バーリンガー（4部）　0－5　ハイデンハイム（1部）
ハンザ・ロストック（3部）　0－4　ホッフェンハイム（1部）
ザントハウゼン（4部）　2－4　ライプツィヒ（1部）
ノルダーシュテット（4部）　0－0（PK戦：2－3）　ザンクトパウリ（1部）
シュポルトフロインデ・ロッテ（4部）　0－2　フライブルク（1部）
リューベック（4部）　1－2　ダルムシュタット（2部）
コットブス（3部）　1－0　ハノーファー（2部）

▼8月17日（日）
エンガース（5部）　vs　フランクフルト（1部）
ヴィクトリア・ケルン（3部）　vs　パーダーボルン（2部）
ヤーン・レーゲンスブルク（3部）　vs　ケルン（1部）
アトラス・デルメンホルスト（5部）　vs　ボルシアMG（1部）
ローネ（4部）　vs　グロイター・フュルト（2部）
ロコモティヴェ・ライプツィヒ（4部）　vs　シャルケ（2部）
モイゼルヴィッツ（4部）　vs　カールスルーエ（2部）
RSVアイントラハト1949（5部）　vs　カイザースラウテルン（2部）
ウルム（3部）　vs　エルフェアスベルク（2部）
ハレシャー（4部）　vs　アウクスブルク（1部）
ホンブルク（4部）　vs　ホルシュタイン・キール（2部）

▼8月18日（月）
ディナモ・ドレスデン（2部）　vs　マインツ（1部）
シュヴァインフルト（3部）　vs　デュッセルドルフ（2部）
プロイセン・ミュンスター（2部）　vs　ヘルタ・ベルリン（2部）
ロートヴァイス・エッセン（3部）　vs　ドルトムント（1部）

▼8月26日（火）
ブラウンシュヴァイク（2部）　vs　シュトゥットガルト（1部）
ヴェーエン・ヴィースバーデン（3部）　vs　バイエルン（1部）

