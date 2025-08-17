プレミアリーグ第1節が16日に行われ、ブライトンとフルアムが対戦した。

ブライトンは昨シーズン、ファビアン・ヒュルツェラー監督の下、勝ち点「61」を獲得し、8位フィニッシュでシーズンを終えた。一時はUEFAチャンピオンズリーグ（CL）出場権獲得も視野に入れていたが、欧州カップ戦出場は逃した。今夏の移籍市場では、エースのジョアン・ペドロやペルビス・エストゥピニャンがクラブを退団したが、続々と有望な若手選手を獲得。今シーズンも若き指揮官とともに上位進出を目指す。

一方のフルアムは、昨シーズンは11位でシーズンを終了。今夏はベテランGKバンジャマン・ルコントのみの獲得にとどまっており、指揮官も現在は不満を募らせている様子。トップ10入りが現実的な目標のシーズンとなる。

日本代表FW三笘薫がスターティングメンバーに名を連ねた一戦は、序盤から各所で激しい競り合いが繰り広げられる。25分にはジョルジニオ・リュテールが左サイドからカットインし、シュートを放つもフルアムのGKベルント・レノが冷静にセーブ。ブライトンは徐々に試合を支配し始める。28分、ヤンクバ・ミンテの仕掛けからマット・オライリーがクロス。そこに三笘がヘディングで合わせるも、枠には飛ばなかった。

その後、ミンテーがフルアムDFの背後に抜け出しGKと1対1になりかけるが、カルヴィン・バッシーが追いつき素早いカバーリングを披露。前半終了間際には、フラム攻撃の軸となっているアレックス・イウォビのクロスにハリー・ウィルソンが合わせるが、得点とはならず。スコアレスで試合を折り返す。

後半に入り52分、リュテールが仕掛けファウルを誘い、ブライトンがPKをゲット。このPKをオライリーが沈め、ブライトンが一歩リードを奪う。65分、カウンターから三笘が抜け出し粘ると、ミンテーがシュート。ブライトンは前線の3枚が果敢に仕掛けていく。

両チームともに続々と交代カードを切り、ブライトンのジェイムズ・ミルナーも途中出場を果たす。これでプレミアリーグの通算出場時試合数を「639」に伸ばした。その後、両者ともにゴールに迫ると、後半アディショナルタイムにフルアムがCKからロドリゴ・ムニスが値千金の同点ゴールを挙げる。

試合はそのまま1－1で終了。ブライトンは次戦、24日に敵地でエヴァートンと対戦。フルアムはマンチェスター・ユナイテッドをホームに迎え入れる。



【スコア】

ブライトン 1－1 フルアム

【得点者】

1－0 55分 マット・オライリー（PK/ブライトン）

1－1 90分＋6分 ロドリゴ・ムニス（フルアム）

【動画】オライリーのPK



