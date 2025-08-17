逆転弾の起点となった岩田[写真]=Getty Images（撮影は8月2日）

　チャンピオンシップ（イングランド2部）の第2節が16日に行われ、ブラックバーンとバーミンガムが対戦した。

　ブラックバーンは日本代表FW大橋祐紀、バーミンガムは同FW古橋亨梧、MF岩田智輝がスターティングメンバーに名を連ね、MF藤本寛也はベンチスタートとなった一戦は、スコアレスで試合を折り返す。

　後半に入り、試合の均衡を破ったのはブラックバーン。50分、CKの流れからトッド・カントウェルがボレーシュートを突き刺し、先制点を挙げる。一方、バーミンガムは試合終盤に反撃を開始する。イーサン・レアードがPKを奪取すると、これをジェイ・スタンスフィールドが沈め、同点に追いつく。

　試合はこのまま終わらず、後半アディショナルタイムにバーミンガムが逆転に成功。岩田が起点となりカウンターを繰り出すと、デマレイ・グレイのクロスにリンドン・ダイクスが左足で合わせた。

　これで試合はタイムアップ。試合終盤の2発でバーミンガムが敵地で逆転勝利を収めている。
　　
【スコア】
ブラックバーン　1－2　バーミンガム

【得点者】
1－0　50分　トッド・カントウェル（ブラックバーンC）
1－1　90分　ジェイ・スタンスフィールド（バーミンガム）
0－2　90分＋8分　リンドン・ダイクス（バーミンガム）