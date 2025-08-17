チャンピオンシップ（イングランド2部）の第2節が16日に行われ、ブラックバーンとバーミンガムが対戦した。

ブラックバーンは日本代表FW大橋祐紀、バーミンガムは同FW古橋亨梧、MF岩田智輝がスターティングメンバーに名を連ね、MF藤本寛也はベンチスタートとなった一戦は、スコアレスで試合を折り返す。

後半に入り、試合の均衡を破ったのはブラックバーン。50分、CKの流れからトッド・カントウェルがボレーシュートを突き刺し、先制点を挙げる。一方、バーミンガムは試合終盤に反撃を開始する。イーサン・レアードがPKを奪取すると、これをジェイ・スタンスフィールドが沈め、同点に追いつく。

試合はこのまま終わらず、後半アディショナルタイムにバーミンガムが逆転に成功。岩田が起点となりカウンターを繰り出すと、デマレイ・グレイのクロスにリンドン・ダイクスが左足で合わせた。

これで試合はタイムアップ。試合終盤の2発でバーミンガムが敵地で逆転勝利を収めている。



【スコア】

ブラックバーン 1－2 バーミンガム

【得点者】

1－0 50分 トッド・カントウェル（ブラックバーンC）

1－1 90分 ジェイ・スタンスフィールド（バーミンガム）

0－2 90分＋8分 リンドン・ダイクス（バーミンガム）