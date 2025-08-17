テレビ画面を注視していたかどうかが分かる視聴データを独自に取得・分析するREVISIOでは、10日に放送されたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』(総合 毎週日曜20:00～ ほか)の第30話「人まね歌麿」の視聴分析をまとめた。

細い声を振り絞り「描けねえんだよ…」

最も注目されたのは20時26分で、注目度73.1％。喜多川歌麿(染谷将太)が錯乱するシーンだ。

辺りを気にしながら足早に歩く歌麿は、目的の寂れた神社に着くと、持ってきた風呂敷包みの中にある書き損じた絵を処分しようとかがみ込んだ。すると、廃墟と思っていた社から物音がしたので中に入ると、そこには1人の女(藤間爽子)がうずくまっていた。「おい、大事ねえか? おい」歌麿の声に振り返った女は母(向里祐香)だった。顔に大きなあざがある。途端に歌麿は半狂乱となり、あたりに絵をまき散らした。蔦重(横浜流星)が歌麿を探していると、近くで男の叫び声が聞こえた。声の方へ向かうと、そこでは歌麿が見知らぬ男に馬乗りになり、男の顔面をひたすらに殴りつけている。

「おい! 何やってんだよ!」蔦重は慌てて歌麿を男から引きはがした。歌麿にはその男は死んだはずのヤス(高木勝也)に見えていた。「女殴っただろ!」歌麿は男に詰め寄るが男は即座に否定する。その時、社の中から女が出てきた。歌麿のそばに腰を下ろすその女は母ではなかった。女はかすかにほほ笑んだが、その顔にあざはない。女は歌麿に、風呂敷に戻した歌麿の絵を返すと、そのまま何も言わずに去っていってしまった。

蔦重は男に薬代を渡し詫びると、男は無言のまま金を受け取りその場を走り去った。2人になると蔦重は歌麿を気遣ったが、歌麿は「描けねえんだよ…」と細い声を振り絞る。蔦重はそれ以上何も言わずに黙って歌麿を抱きしめた。

「やっぱりトラウマが刺激されたな」

注目された理由は、蔦重の期待と過去のトラウマに板挟みとなり錯乱する歌麿に、視聴者の注目が集まったと考えられる。

蔦重の思惑通り名の売れてきた歌麿。この機会を逃さず、大々的に歌麿を売り出そうとする蔦重だったが歌麿はあまり乗り気ではなかった。他人の画風を精密にコピーするのが得意の歌麿だが、蔦重は歌麿にオリジナルの画風で枕絵を描くことを提案する。蔦重としても、過去に身体を売って生活費を稼いでいた歌麿に枕絵を描かせるのはためらうところもあったが、歌麿は同意し枕絵を描き始める。

だが枕絵を描こうとすると、夜鷹だった母親や母親の情夫のヤスの幻影に苦しめられるようになり、歌麿は次第に追い詰められていく。SNSでは「歌麿に枕絵、やっぱりトラウマが刺激されたな」「蔦重の期待に応えようとしてるから逃げるに逃げられなくなってる歌麿も、歌麿のためにと思って勧めたことが歌麿をどうしようもなく苦しめてるの理解している蔦重も見ていてつらかった」「やっぱり歌麿の人生ってヘビーでしんどいよな」といった、歌麿を思いやるコメントが多く集まった。

枕絵は江戸時代に流行した性風俗を描いた絵画のことで、春画や笑い絵とも呼ばれ浮世絵のジャンルの1つとして発展した。八代将軍・徳川吉宗の享保の改革以降、検閲の対象となっていた枕絵だが需要が根強く、版元も利益が大きかったために出版が続けられた。絵師は署名を隠したり変名を使ったりして制作し、版元が裏ルートで流通させていた。葛飾北斎や喜多川歌麿、鳥居清長といった著名な浮世絵師たちが数多く手掛けており、当時の最高の技術が注ぎ込まれた芸術作品として評価されている。

裕福な商人や武士の娯楽として、また婚礼の際に性の手ほどきとして、嫁入り道具の一つに数えられることもあった。性器をデフォルメして大きく描くなど、写実性よりも大胆でユーモラスな表現が特徴的であり、また当時の風俗や生活の様子や風習が詳細に描かれているものも多く、歴史資料としての価値も高いとされている。歌麿が版元である蔦重の企画で1788(天明8)年に制作した『歌まくら』は12枚の錦絵大判版画から成る連作で、男女の伽を描いた艶本。江戸時代後期の春画の中でも最高傑作の一つと呼ばれている。

歌麿が神社で出会った女性は今回のオープニングでは「女」とだけクレジットされていたが、『べらぼう』公式サイトではのちの歌麿の妻・きよとして紹介されている。2人の仲がどのように進展していくのかは、これからの見どころとなりそうだ。