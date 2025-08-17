日本テレビ系大型特番『24時間テレビ48-愛は地球を救う-』(30日18:30～)では、乃木坂46の久保史緒里が視覚障がいの少女・百里(ゆり)さん(14)とピアノの連弾に挑戦。その演奏に合わせてメンバーがパフォーマンスし、生放送で届ける。

『24時間テレビ』では、生放送に合わせて、30日・31日に東京・有明アリーナで『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』を開催。31日には、＆TEAM、THE RAMPAGE with 「ランラン・ダンス天国」高校生ダンサー、NiziU、そして乃木坂46が出演するが、その模様が『24時間テレビ』の放送でも一部中継され、ピアノ連弾企画が披露される。

久保は、ラジオのチャリティー企画を通して百里さんと出会い、交流を続けている。百里さんは、3歳からピアノを始め、将来はピアニストを目指している。小学生のころ、視覚障がいが進み、両目が見えづらくなってしまった。

視覚障がいになって以来、その障がいを誰にも知られないように過ごしていた百里さんは、ある日、車のラジオから流れてきた乃木坂46の曲を聴き、すぐにファンに。リスナーとしてラジオを楽しんでいたあるとき、乃木坂46のチャリティー企画が発表される。企画に参加すれば、大好きな乃木坂46に会えると思ったものの、そのためには自分に視覚障がいがあることをラジオで伝えなければならない。悩んだ彼女だったが、憧れの乃木坂46に会いたい一心で、勇気を出してラジオに出演することを決心した。

その出演をきっかけに、障がいを隠さず堂々としていいと、考え方が前向きに変わっていった百里さん。乃木坂46・久保との交流は続き、今年、2人がチャリティーライブのステージで、ピアノの連弾に挑戦する。連弾とは1つのピアノを2人の奏者で同時に弾くという演奏方法。ただそれぞれにピアノを弾くだけでなく2人の息がぴったりと合っていなければならない。挑戦する曲は、乃木坂46の「きっかけ」だ。

『Song for Children！24時間テレビチャリティーライブ』は、支援を必要とする子どもたちへのチャリティーを目的とした音楽イベント。収益は、経費を差し引いた上で、全額寄付される。

久保史緒里は、2023年の12月24日～25日に生放送されたニッポン放送『第49回 ラジオ・チャリティ・ミュージックソン』でパーソナリティを担当。エンディングでは「誰もが新しい場所に足を踏み入れやすい、そんな社会になっていったらいいなと、この24時間で改めて思いました」と挨拶した。

