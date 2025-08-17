ロバーツ監督、大谷翔平の三振数を指摘「三振は気に食わないし気にするよ」

ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が11日、ABEMA独占のインタビュー企画『おはようロバーツ』に出演。大谷翔平のバッティングについて語った。

  • デーブ・ロバーツ監督　(C)AbemaTV,Inc.

「三振は気に食わないし気にするよ」

月間打率4割超と絶好調ながら、115試合で142三振を記録(8月11日時点)している大谷について、ロバーツ監督は「三振は気に食わないし気にするよ」と率直にコメント。

続けて、「ホームランを1本打ったらあとは三振。翔平は少し大振りしすぎていると思う」「もっと二塁打を打つ意識を持つべき。二塁打を狙えばホームランも出るし、バッティングの調子も上がる」と語り、長打力に依存しすぎないスタイルへの意識を促した。さらに「(翔平に限らず)チーム全体で三振が多すぎると思う」とも指摘していた。

【編集部MEMO】
「ABEMA」では、日本時間平日(※1)に行われるMLB公式戦のうち、ドジャース戦全試合(※2)、カブス、パドレス、レッドソックス、オリオールズ、エンゼルス、タイガース、メッツなどを中心とした厳選485試合(※3)を生中継している。(※1)日本時間の祝日を含む月曜日から金曜日、(※2)平日開催のドジャース戦全106試合の中継を予定、(※3)中継予定は変更の可能性あり

