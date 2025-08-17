プロバスケットボールの試合中に行われた、1歳未満の赤ちゃんたちによる「ハイハイレース」がYouTubeで注目を集めています。

動画を投稿したのは、B.LEAGUE所属のプロバスケットボールチーム「アルバルク東京」の公式YouTubeチャンネル。4月6日に行われた「千葉ジェッツ」戦のハーフタイムに開催された特別イベント「ALVARK BABY RACE（アルバルクベイビーレース）」の様子を紹介しました。

こちらのレースは、14人の赤ちゃんが参加し、10メートル先で待つ保護者の元まで誰が一番にたどり着けるかを競うというもの。1万人を超える観客が見守る“ビッグレース”となっていますが……見てください、スタートラインに並ぶ赤ちゃんたちの雄姿を。一人たりとも泣いたりぐずったりしていません。面構えが違う！

総勢14人の赤ちゃんが集いました

レースがスタート！

レースの火ぶたが切られると、なかなかスタートできない赤ちゃんが多い中、ものすごいスピードで飛び出したのが、エントリーナンバー4番の「みなと」選手です。あっという間にセンターラインを超えてぶっちぎりの勝利……かと思いきや？

なんとUターンして、アルバルク東京のマスコットキャラクター「ルーク」のほうに向かってしまいました。ルークのかわいらしさが仇となった!?

赤ちゃんたちがなかなか動けないため、待機していた保護者の皆さんが2歩前に出たところで、みなと選手がそのままゴール！ その後2人の完走者がでたところでタイムアップとなるのでした。なんて平和なレースなんだよ。

ワイワイたのしそう

動画は、88万回を超える再生数、1万4000件以上の“いいね”を集めるなど話題に。「泣かずにその場にいるだけで偉すぎる」「なんだ、この幸せ空間は」「元気出たわ ありがとう」「この企画考えた人天才だな」と多くの称賛の声が寄せられています。

なお、当日の試合結果は75対72でアルバルク東京が勝利しています。