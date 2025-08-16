仙台育英・須江流背番号マネジメント──1～20までの役割分担と育成法【日本…

2023年夏以来、2年ぶりに夏の甲子園で三回戦に勝ち進んだ仙台育英！

第104回全国高等学校野球選手権大会で、東北勢初の日本一を達成した仙台育英高校。23年夏に慶応義塾（神奈川）と戦って以来2年ぶりに夏の甲子園に出場。2022年12月に発売となった『仙台育英 日本一からの招待』（須江航・著）より、「日本一激しいチーム内競争─評価論」から一部抜粋で公開する。仙台育英の「背番号」に込められた意味。（文・須江航）

二桁背番号には明確な役割を持たせる

仙台育英ではあらかじめ、背番号ごとに大まかな役割を決めていて、選手たちにも提示しています（1～9番はレギュラー）。

自分の能力を客観的に理解したうえで、どの背番号を狙っていくか。ライバルは誰になるのか。どの能力を高めれば、ライバルに勝てるのか。

選手とコミュニケーションを取っていく中で、こうした話を繰り返しています。

10番、11番＝投手

12番＝第二捕手

13番＝代打

14番＝内野守備＆代打

15番＝内野守備＆代走

16番＝外野守備＆代走

17番、18番＝投手

19番＝投手or捕手or代打（チームの状況を見ながら判断／一芸枠）

20番＝ブルペンキャッチャー

投手陣を充実させたいときは、19番にピッチャーを入れ、代打を厚くしたいときには、代打が入る場合もあります（県大会は20名、甲子園は18名）。

1番から9番は、チーム内競争を勝ち抜き、代表として選ばれた9人です。彼らに求めるのはハイパフォーマンス。

レギュラーとして、誰からも認められるような結果を残すこと。

酷な言い方かもしれませんが、「あなたができないとき（実力を発揮できないとき）は、チームが負けるとき」と伝えています。

それぐらいの自覚を持ってほしいのです。

ただし、この言葉だけでは重圧がかかるので、「できることだけをやればいいから」とフォローも入れています。

特に経験が浅い下級生がスタメンに入るときには、あれもこれもは要求しません。

現キャプテンの山田脩也は、1年夏にショートのレギュラー格で出場していましたが、「守ってくれるだけでいい。打率０割でも使い続けるから」と話をしました。役割を明確にしておくことで、自分がやるべきことに集中させたい狙いがあります。

