“超逸材”だが…夏の甲子園2025に出場できなかったプロ注目選手6人。聖地を…

第107回全国高等学校野球選手権大会が、8月5日に阪神甲子園球場で開幕。今大会も最速158キロ右腕・石垣元気（健大高崎）、世代屈指の左腕・江藤蓮（未来富山）らを筆頭に、多くの注目選手が出場した。一方で、甲子園出場を逃した逸材も少なくない。ここでは、今夏の甲子園に出られなかったプロ注目選手を紹介したい。

森陽樹（もりはるき）

・所属：大阪桐蔭高

・学年：3年

・投打：右投左打

・ポジション：投手

2年時には春夏連続で甲子園のマウンドを経験した森陽樹。最速153キロの本格派右腕として世代を牽引する存在だったが、今夏は大阪府大会の決勝で涙を飲んだ

大阪桐蔭高では、1年秋から公式戦に登板。2年春には聖地デビューを飾った。

2年夏の大阪府大会では、決勝戦の東海大大阪仰星戦で9回15奪三振1失点の快投を披露。同夏の甲子園は2回戦・小松大谷（石川）戦で敗退となったが、7回8奪三振2失点（自責点0）の好投を見せた。

エースナンバーを背負った2年秋は、近畿大会の初戦で敗れ、春の甲子園出場を逃した。3年時は背番号「1」を中野大虎に譲ったが、主力投手としてチームを牽引。今夏の大阪府大会は、準々決勝の大阪偕星戦で9回12奪三振の完封勝利を挙げた。

しかし、決勝・東大阪大柏原戦は先発マウンドに上がるも、3回2失点で降板。チームも延長10回タイブレークの末に敗れ、甲子園出場は叶わなかった。

190センチの長身と抜群のポテンシャルを秘めるだけに、次のステージでも活躍が期待される。

櫻井ユウヤ（さくらいゆうや）

・所属：昌平高

・学年：3年

・投打：右投右打

・ポジション：内野手

高校通算49本塁打を記録するなど、世代屈指のスラッガーとしてプロ注目の存在となっている櫻井ユウヤ。2年連続で夏の地方大会決勝戦に進出したが、あと一歩のところで甲子園出場を逃した。

タイ国籍の両親を持つ櫻井は、昌平高入学直後から三塁のレギュラーを奪取。1年夏の埼玉県大会では打率.364（22打数8安打）、2本塁打、7打点と早くから非凡な才能を発揮した。

新チームとなった1年秋からは4番に座り、主軸打者としてチームを牽引。2年夏の埼玉県大会は打率.458（24打数11安打）、6打点の好成績を収め、チームを決勝進出に導いた。

最後の夏は、対戦相手から厳しくマークされながらも、打率.500（10打数5安打）の活躍。叡明との決勝戦では左中間に豪快な一発を放ったが、チームは2対5で敗れ、甲子園出場は叶わなかった。

それでも、低反発バットが導入された現代の高校野球において、49本ものアーチを積み重ねた長打力が高く評価されている。進路はプロ一本と明言しており、今秋のドラフト会議での指名が有力視されている。

芹澤大地（せりざわだいち）

・所属：高蔵寺高

・学年：3年

・投打：左投左打

・ポジション：投手

世代屈指の左腕と評され、公立高校の星として、大きな注目を集めた芹澤大地。今夏は愛知県大会の2回戦で姿を消すことになった。

高蔵寺高では、1年夏からベンチ入り。2年春の愛知県大会で公式戦デビューを果たすと、同夏に最速145キロを計測し、瞬く間に注目の存在となった。

2年秋の愛知県大会では、初戦の桜丘戦に先発し、6回2安打10奪三振無失点の好投。チームは芹澤の降板後に8点を失って初戦敗退となったが、大きなインパクトを残した。

3年春には高校日本代表の候補合宿に招集。最後の夏は大会直前に腰を痛めた影響を受け、初戦は救援登板に。2回戦の名古屋たちばな戦は先発マウンドに上がり、自己最速を更新する151キロをマークしたが、8回6失点と打ち込まれ、最終的に0対6で敗れた。

高校卒業後は、社会人野球に進む意向を示している。次のステージでのさらなる飛躍が期待される。

大栄利哉（おおさかえとしや）

・所属：学法石川高

・学年：3年

・投打：右投左打

・ポジション：捕手兼投手

世代No.1捕手として高い評価を受けている大栄利哉。2年春の選抜甲子園では不完全燃焼に終わり、今夏の甲子園出場が期待されたが、福島県大会の準決勝で涙を飲んだ。

学法石川高では1年秋から4番打者に定着し、正捕手兼投手とチームの中心選手に。同秋の東北大会では打率.333（15打数5安打）、3打点の活躍を見せ、春の選抜甲子園出場の立役者となった。

しかし、選抜甲子園の舞台では、開幕前に左足を負傷した影響で代打での出場にとどまった。

3年春には高校日本代表候補合宿に招集され、傑出のパフォーマンスを発揮。今夏の福島県大会は打率.417（12打数5安打）、3打点と打線を牽引したが、準決勝で敗退。高校3年間で夏の甲子園出場は叶わなかった。

高校通算13本塁打の実績に加え、投手として最速143キロを計測した大栄。プロ志望届の提出を予定しており、今秋のドラフト指名に期待がかかる。

藤川敦也（ふじかわあつや）

・所属：延岡学園高

・学年：3年

・投打：右投右打

・ポジション：投手

最速153キロの剛腕として注目を集めた藤川敦也。しかし、甲子園の土を踏むことなく、高校野球を終えることになった。

延岡学園高では1年秋から公式戦に登板し、2年春の宮崎県大会で最速153キロを計測。2年夏の宮崎県大会は3試合に先発するなど、早くから主力投手になった。

2年秋からはエース兼4番打者として、投打でチームを牽引。今春の宮崎県大会では準優勝に導き、最後の夏は甲子園出場が期待された。

今夏の宮崎県大会では、初戦の延岡商業戦で7回10奪三振無失点の快投を披露。続く3回戦の小林秀峰戦では、サヨナラ適時打を放った。

しかし、準々決勝の富島戦は8回途中2失点の好投を見せたが、惜しくも敗戦。甲子園出場は叶わなかった。

ノビのある150キロ超えのストレートに注目が集まるが、スライダーやカーブといった変化球の制度も高い藤川。高卒でのプロ志望を明言しており、今秋のドラフト指名に期待がかかる。

福田拓翔（ふくだたくと）

・所属：東海大相模高

・学年：3年

・投打：右投右打

・ポジション：投手

昨夏は主戦投手の1人として甲子園8強入りに貢献した福田拓翔。しかし、今夏は右肘の故障もあって状態が上がらず、チームも神奈川県大会の決勝で敗退となった。

東海大相模高では入学直後からベンチ入りし、1年夏の神奈川県大会では4試合に登板。2年夏は1学年上の藤田琉生（現：日本ハム）との2枚看板で甲子園出場を果たした。

同夏の甲子園では2試合に救援登板し、いずれも無失点の好投を披露。聖地でも存在感を放った。

2年秋からはエース番号を背負うと、神奈川県大会では準決勝・平塚学園戦で9回10奪三振1失点の快投を見せ、関東大会出場に導いた。

春の甲子園出場こそ逃したが、最速150キロの直球に加え、スライダーやフォークと多彩な変化球を操るなど完成度の高さが光り、ドラフト上位候補と評された。

ところが、2年冬に右肘を痛め、招集されていた高校日本代表候補合宿を辞退。3年春に復帰したが、本来の直球は戻らず。今夏の神奈川県大会は4試合に登板したが、2年連続の甲子園出場は叶わなかった。

