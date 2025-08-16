Mrs. GREEN APPLE藤澤涼架「やっぱりいい曲だね！」「外で、日暮れとともに…ロケーションも完璧で気持ちよかった！」“念願の楽曲”を演奏した『FJORD』を振り返る

3人組ロックバンドMrs. GREEN APPLE（大森元貴（Vo/Gt）、藤澤涼架（Key）、若井滉斗（Gt））がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! ミセスLOCKS!」（毎週月曜 23:08頃〜）。8月11日（月・祝）の放送では、ミセス史上最大規模となるアニバーサリーライブ「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～」に参加した生徒（リスナー）のメッセージを紹介。メンバーがライブを振り返りました。大森：今夜の授業（放送）は、僕たちが7月26日、27日におこなった「MGA MAGICAL 10 YEARS ANNIVERSARY LIVE ～FJORD～」の振り返り授業をしていきたいと思います！若井：FJORDから2週間が経ちましたけど……どうですか！ 早い？大森：爆速だね！藤澤：ね！大森：でも、めっちゃ前な気もする！藤澤：そうなんだよね！ いろいろありましたからね！大森：りょうちゃん（藤澤）だって、それこそいろいろロケしたりとか。藤澤：（8月11日に放送されたTBS系のバラエティ番組「30周年記念！さんま・玉緒のあんたの夢をかなえたろか夏休みSP」で北海道の）標茶町（しべちゃちょう）にも、この「FJORD」が終わってからの期間で行っていますから。

— Mrs. GREEN APPLE (@AORINGOHUZIN) August 11, 2025大森：私も、現在進行形で朝ドラ（NHK連続テレビ小説「あんぱん」）を撮っていますから。

「FJORD 」2日目参加してきた受験生JAM'S（※ミセスファンの愛称）です！ 5万人×夏ということもあり、熱気がものすごかったです！ 初めてのミセスライブで10周年のお祝いを一緒にできて本当によかったです！とくに涼ちゃん（藤澤）がずっとやりたいって言っていた楽曲「どこかで日が昇る」がきたときは、一番大好きな曲で天に昇ってしまいそうになりました！ もっくん（大森）の最後、うわーって音程が上がるところの迫力がすごすぎて、「ああ、やっぱ神様だ」と実感しました！ライラックの若井先生のギターはもううますぎて最高！ 次に「ニュー・マイ・ノーマル」！2人のソロの掛け合いと3人の顔がもう号泣ものでした。涼ちゃんの顔が輝いていてこっちまで嬉しくなっちゃいました（笑）。最後に「天国」！ 全員表現力が神がかっていて、しかも最後ブツっと切れずに音が綺麗に終わったことにもとても驚きました！本当に本当に行ってよかったと思ってます！ 映画もとても楽しみにしています。受験生なので「DOME TOUR 2025 "BABEL no TOH"」は行けないのが残念ですが、受験会場までミセスの曲と一緒に行ってきます。受験が終わったらまたミセスのライブに絶対行きます！ 約束です！（14歳）大森：笑顔が、とかじゃなくてね（笑）。若井：「顔が輝いていて」（笑）。藤澤：テカってたかなぁー（笑）。全員：ありがとう！大森：「どこかで日は昇る」、りょうちゃんどうでしたか？藤澤：やっぱりいい曲だね！若井：念願でしょ？藤澤：うん！ 外で、日暮れとともに……っていうね！ ロケーションも完璧！ もう、気持ちよかったです！大森：「ライラックの若井先生のギターはもううますぎて最高！」だったと！若井：ありがとう！ 「ライラック」も最後のほうにアレンジとかしたりして、スペシャルバージョンでしたね！大森：映画になりますからね！ 「FJORD」！藤澤：そうですよ！大森：ライブがオンスクリーンされるということで、日本人アーティスト初のIMAX上映も決まっていて。11月末に公開なので、こちらもぜひチェックしてください！ ありがとう！