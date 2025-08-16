2025明治安田J1リーグ第26節が16日に行われ、清水エスパルスと横浜F・マリノスが対戦した。

13位清水と18位横浜FMの勝ち点差は「10」。清水は安全圏を確立するため、横浜FMは降格圏脱出のため、勝ち点「3」がマストだ。

試合の均衡が破れたのは16分、アウェイの横浜FMが先制に成功する。セットプレーの流れで前線に残っていた角田涼太朗が、ペナルティエリア右から加藤蓮が折り返した高速グラウンダークロスに合わせた。今夏に横浜FMへ復帰した角田は、J1リーグ初ゴールとなった。

次第に雨足が強まるなか、29分にまたしても横浜FMの新戦力が躍動した。ジェイソン・キニョーネスの縦パスを起点に少ないパス交換で中央を崩し、渡辺皓太が鋭いスルーパスを相手センターバックの間に供給。これを丁寧に収めたディーン・デイビッドが相手GKとの一対一を制し、デビュー戦でJ1リーグ初得点を記録した。

2点リードで折り返した横浜FMは、80分にダメ押しの3点目を奪う。ジャン・クルードのスルーパスに抜け出した谷村海那が、相手GKとの一対一を冷静に制して加入後2点目を挙げた。

清水は90分に北川航也が意地で1点を返したが、反撃は及ばず。清水は3試合ぶり黒星、横浜FMは2試合ぶり白星。湘南ベルマーレのFC東京戦の結果次第で、横浜FMは残留圏の17位に浮上する。

次節は23日に行われ、清水は敵地でアビスパ福岡と、横浜FMはホームでFC町田ゼルビアと対戦する。

【スコア】

清水エスパルス 1－3 横浜F・マリノス

【得点者】

0－1 16分 角田涼太朗（横浜FM）

0－2 29分 ディーン・デイビッド（横浜FM）

0－3 80分 谷村海那（横浜FM）

1－3 90分 北川航也（清水）

