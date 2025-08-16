2025明治安田J1リーグ第26節が16日に行われ、FC町田ゼルビアとセレッソ大阪が対戦した。

ヴィッセル神戸をも破って破竹の6連勝を達成した町田に挑むのは、得点数リーグ2位タイの攻撃陣で上位進出をうかがうC大阪。序盤は町田が主導権を握ると、8分に相馬勇紀のクロスから望月ヘンリー海輝がドンピシャのヘディングでゴールネットを揺らしたが、直前のプレーで味方のオフサイドがあったため得点は取り消された。

その後はC大阪もゴールに迫る場面を作り出していくが、22分に町田が正真正銘の先制点を奪う。ペナルティエリア手前で望月の落としに反応したナ・サンホが右足一閃。相手GK福井光輝が一歩も動けない強烈なシュートをゴール右隅に突き刺した。

町田は42分に追加点を奪う。昌子源の縦パスを受けた林幸多郎が振り向きざまに左足を振り抜いてゴール右下に突き刺し、町田は2点リードで折り返す。

町田は後半に絶好調の相馬が累積警告で次戦出場停止となるケチがついたものの、78分にその相馬の活躍でC大阪を突き放す3点目を奪う。相馬がペナルティエリア手前から左足でピンポイントクロスを供給し、オ・セフンが完璧なヘディングシュートを叩き込んだ。

試合はこのまま終了し、町田は7連勝、C大阪は3試合ぶり黒星となった。町田の次戦は20日に行われ、ホームでガンバ大阪と対戦する。C大阪は次節、23日にホームでヴィッセル神戸と対戦する。

【スコア】

FC町田ゼルビア 3－0 セレッソ大阪

【得点者】

1－0 22分 ナ・サンホ（町田）

2－0 42分 林幸多郎（町田）

3－0 78分 オ・セフン（町田）

【ゴール動画】町田 vs C大阪