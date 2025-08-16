移籍しても止まらない！複数球団で輝き続けた最強助っ人6人。NPBで名を馳…

プロ野球 最新情報

日本プロ野球界において、助っ人外国人選手の多くは一つの球団での活躍に留まることが一般的だ。しかし、複数球団を渡り歩きながらも、それぞれの場所で結果を残し続けた助っ人外国人選手も存在する。今回は移籍後も変わらぬ実力を発揮し、日本球界に深く愛された6人の助っ人打者たちの軌跡と、彼らが各球団で残した印象的な記録を振り返る。（文・シモ）

アレックス・ラミレス

投打：右投右打

身長／体重：180cm／100kg

生年月日：1974年10月3日

経歴：サンアントニオデパウラ高 - インディアンス - パイレーツ

明るい人柄と日本球界への深い愛情、愉快なパフォーマンスで知られるアレックス・ラミレスは、3球団で実績を残した。

ヤクルトスワローズ（現：東京ヤクルトスワローズ）入団3年目の2003年に40本塁打、124打点、189安打で本塁打王と打点王、最多安打のタイトルを獲得。

2007年にも122打点、204安打で最多打点・最多安打のタイトルを獲得し、ヤクルト時代の7年間だけで1184安打、211本塁打、752打点をマーク。翌2008年からは、読売ジャイアンツでプレーした。

同年は、144試合の出場で打率.319、45本塁打、125打点で3度目の打点王、翌2009年には打率.322、186安打で首位打者と最多安打のタイトルを獲得した。

2010年にも49本塁打、129打点で2度目の本塁打王と4度目の打点王を獲得。

ヤクルト時代に7年連続で100以上を記録していた三振数が、巨人時代の4年間で90、88、98、72と減らしたところに、ラミレスの進化が見て取れる。

2012年には、横浜DeNAベイスターズに移籍。移籍1年目に137試合の出場で打率.300、19本塁打、76打点の成績を残すと、翌2013年4月6日のヤクルト戦では外国人選手として初の2000本安打を達成。本塁打で華を添えた。

13年間で1744試合の出場。打率.301、2017安打、380本塁打、1272打点は、まさに最強助っ人に相応しい数字である。

トーマス・オマリー

投打：右投左打

身長／体重：185cm／89kg

生年月日：1960年12月25日

経歴：モンターズビル高 - ジャイアンツ - ホワイトソックス - オリオールズ - レンジャーズ - エクスポズ - メッツ

小さめのヘルメットにガム、オープンスタンスが特徴的だったトーマス・オマリーは、阪神タイガースとヤクルトスワローズの2球団で活躍した。

1991年から1994年までの4年間は、阪神に在籍。配球の読みとバットコントロールを武器に、初年度から130試合に出場し、打率.307、21本塁打、81打点の成績を挙げる。

1993年には125試合の出場で打率.329をマークし、首位打者のタイトルを獲得。翌1994年も124試合の出場で打率.314、15本塁打、74打点の成績を残し、4年連続の打率3割を達成する。

しかし、同年オフに自由契約となり、1995年からはヤクルトスワローズでプレーした。

移籍1年目は、125試合の出場で打率.302、31本塁打、87打点をマーク。当時の野村克也監督率いるヤクルトのリーグ優勝に貢献した。

また、同年のオリックス・ブルーウェーブ（現：オリックス・バファローズ）との日本シリーズでも日本一に貢献し、MVPを獲得した。

翌1996年にも127試合の出場で、打率.315、18本塁打、97打点をマークし、6年連続の3割を達成して引退。オマリーはNPB通算成績742試合の出場で、打率.315、123本塁打、488打点の成績を残した。

ヤクルト時代に同僚のヘンスリー・ミューレン、テリー・ブロスと仲良く勝利の喜びを分かちあっていたシーンが忘れられない。

タフィー・ローズ

投打：左投左打

身長／体重：182cm／100kg

生年月日：1968年8月21日

経歴：ウエスタンヒルズ高 - アストロズ - カブス - レッドソックス

タフィー・ローズは、セ・パ3球団で活躍した。

入団から7年間は、近鉄バファローズ（現：オリックス・バファローズ）に在籍。

来日4年目の1999年に40本塁打、101打点で二冠を獲得すると、2001年には王貞治の持つ当時の年間最多本塁打55本の大記録を達成する。

この年のローズは、いてまえ打線の3番として本塁打を量産。同年9月5日の西武ライオンズ戦で50号本塁打を放つと、千葉ロッテマリーンズ戦で54号本塁打を放ち、大記録に王手をかける。

そして、同24日の西武ライオンズ戦で、球界の若きエース松坂大輔から55号を達成。歴史的瞬間に立ち会った4万8千人の観衆の歓喜の声が、こだました。

2003年オフには読売ジャイアンツに移籍。移籍初年度から45本塁打を放ち、セ・パ両リーグでの本塁打王を獲得する。

その後、1度は引退を表明したものの、1年のブランクを経てオリックス・バファローズに入団し、移籍2年目の2008年には40本塁打、118打点の成績で打点王を獲得した。

衰え知らずの活躍を見せるも、けがの影響で翌2009年限りで引退。それでも、NPB通算1674試合の出場で打率.286、464本塁打、1269打点をマーク。本塁打王4回、打点王3回を獲得する輝かしい実績を残した。

ヘッドを小刻みに揺らしながら本塁打を量産する打撃スタイルと、関西弁を話す陽気なキャラクターは、今でもファンの心を掴んで離さない。

タイロン・ウッズ

投打：右投右打

身長／体重：185cm／102kg

生年月日：1969年8月19日

経歴：エルナンド高 - 米マイナー - 韓国・OB - 韓国・斗山

豪快な一発でファンを沸かせたタイロン・ウッズは、横浜ベイスターズ（現：横浜DeNAベイスターズ）と中日ドラゴンズの2球団で活躍した。

横浜に所属した2003年に40本塁打、2004年には45本塁打を記録し、2年連続で本塁打王を獲得。翌2005年からは、中日へ活躍の場を移した。

同年は10試合の出場停止期間があったものの、135試合で打率.306、38本塁打、103打点を記録し、期待を裏切らない成績を残した。

移籍2年目の2006年には144試合に出場して、打率.310、47本塁打、144打点の成績で、本塁打王と打点王の二冠を獲得。同年の144打点は、現在でもNPB歴代6位の記録だ。

優勝マジック1として迎えた10月10日の読売ジャイアンツ戦では、4回表に46号3ラン、同点で迎えた12回表に47号満塁弾の計7打点で、リーグ優勝を決定づけた。

以降、2008年まで中日に在籍。NPB通算824試合の出場で、打率.289、240本塁打、616打点の成績を残した。

軽く打っているのにどこまでも飛んでいく場外弾は、とにかく衝撃的だった。2007年には、121の四球を選んだことも特筆すべきだろう。

アレックス・カブレラ

投打：右投右打

身長／体重：185cm／100kg

生年月日：1971年12月24日

経歴：アンドレベロ高 - 台湾・和信 - ダイヤモンドバックス

上体がそり返るほどに構え、インパクトの瞬間、体がねじ切れんばかりにスイングする姿が特徴のアレックス・カブレラ。彼も球団をまたいで輝いた一人だ。

2001年から2012年の12年間で、西武ライオンズ（現：埼玉西武ライオンズ）、オリックス・バッファローズ、福岡ソフトバンクホークスの3球団に所属した。

日本での初シーズンとなった2001年には、64試合で30本塁打、月間15本とハイペースに本塁打を量産。最終的に139試合の出場で打率.282、49本塁打、124打点と圧倒的な結果を残す。

そして、翌2002年には王貞治とタフィー・ローズが持つ年間本塁打数55本に並び、本塁打王に輝いたのである。

翌2003年にも50本塁打、112打点と活躍したカブレラは、西武時代の7年間で273本もの本塁打を量産した。

2008年からはオリックスでプレーし、同年は打率.315、36本塁打、104打点をマーク。移籍3年目の2010年には打率.331、24本塁打、82打点の成績を残し、OPSは.997を誇った。

NPB最後の2年間はソフトバンクに所属したが、腰痛の影響もあり成績が下降。2012年のシーズン途中に退団となった。

NPB通算1239試合の出場で、打率.303、357本塁打、949打点。豪快な本塁打の印象を強く持たれがちだが、3割を6度（規定打席以上）記録している柔軟な打撃力も、評価されるべきだろう。

アンディ・シーツ

投打：右投右打

身長／体重：188cm／89kg

生年月日：1971年11月19日

経歴：ルイジアナ州大 - マリナーズ - パドレス - エンゼルス - レッドソックス - デビルレイズ

堅実な守備とシュアなバッティングが印象的だったアンディ・シーツは、広島東洋カープと阪神タイガースで計5年間活躍した。

2003年と2004年は、広島でプレー。主に遊撃を守り、来日1年目は136試合の出場で打率.313、25本塁打、75打点を記録した。

翌2004年も134試合出場で打率.284、23本塁打、85打点の成績を残す。しかし、同年オフに自由契約になると、2005年には阪神に移籍した。

守備では主に一塁を守り、移籍1年目の2005年は137試合の出場で打率.289、19本塁打、85打点の成績を残した。当時の岡田彰布監督率いる阪神のリーグ優勝に貢献した。

翌2006年には143試合の出場で打率.310、19本塁打、75打点をマーク。守備では、広島時代に2ケタあった失策数が1ケタに減少し、3年連続でゴールデングラブ賞も獲得して攻守で阪神を支えた。

日本での通算成績は、682試合の出場で打率.289、95本塁打、374打点。4年連続で150本以上の安打をマークし、効果的な一発とセーフティーバントなどの小技も兼ね備えていた。

派手さはないが、チームプレー重視の姿、堅実な仕事ぶりは、まさに職人と言ってもよい活躍ぶりだろう。阪神の助っ人野手としても、5本の指に入る一人であった。

【了】