バルセロナは16日、第1節マジョルカ戦に向けた招集メンバーを発表。選手登録が危ぶまれていたイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードとスペインGKジョアン・ガルシアがスカッド入りを果たした。
2025－26シーズンのラ・リーガは15日に開幕。昨シーズンの王者バルセロナは、16日にマジョルカとのアウェイゲームで新シーズン初戦を迎える。
クラブは依然として財政難に直面しており、選手登録を巡る問題が報じられていた。スペイン『マルカ』は15日、トップチームに17人のメンバーしか登録がされていないと報じ、今夏加入したラッシュフォードやJ・ガルシアの登録が間に合わない可能性も指摘されていた。
そんななか、バルセロナは16日に第1節マジョルカ戦に向けた招集メンバーを発表。ラッシュフォードとJ・ガルシアのメンバー入りすると、フレンキー・デ・ヨングやペドリ、ラミン・ヤマル、ハフィーニャなども名を連ねた。一方、スペイン『ムンド・デポルティーボ』は、GKヴォイチェフ・シュチェスニー、DFジェラール・マルティン、FWルーニー・バルジの登録は認められず、チームに帯同しないと伝えている。
バルセロナの第1節マジョルカ戦に向けた招集メンバーは以下の通り。
▼GK
ジョアン・ガルシア
イニャキ・ペーニャ
ディエゴ・コチェン
▼DF
アレハンドロ・バルデ
ロナルド・アラウホ
パウ・クバルシ
アンドレアス・クリステンセン
ジュール・クンデ
エリック・ガルシア
ジョフレ・トレンツ
▼MF
ガビ
ペドリ
フェルミン・ロペス
マルク・カサド
ダニ・オルモ
フレンキー・デ・ヨング
ドロ（ペドロ・フェルナンデス）
ギジェルモ・フェルナンデス
トニ・フェルナンデス
▼FW
フェラン・トーレス
ラミン・ヤマル
ハフィーニャ
マーカス・ラッシュフォード