バルセロナは16日、第1節マジョルカ戦に向けた招集メンバーを発表。選手登録が危ぶまれていたイングランド代表FWマーカス・ラッシュフォードとスペインGKジョアン・ガルシアがスカッド入りを果たした。

2025－26シーズンのラ・リーガは15日に開幕。昨シーズンの王者バルセロナは、16日にマジョルカとのアウェイゲームで新シーズン初戦を迎える。

クラブは依然として財政難に直面しており、選手登録を巡る問題が報じられていた。スペイン『マルカ』は15日、トップチームに17人のメンバーしか登録がされていないと報じ、今夏加入したラッシュフォードやJ・ガルシアの登録が間に合わない可能性も指摘されていた。

そんななか、バルセロナは16日に第1節マジョルカ戦に向けた招集メンバーを発表。ラッシュフォードとJ・ガルシアのメンバー入りすると、フレンキー・デ・ヨングやペドリ、ラミン・ヤマル、ハフィーニャなども名を連ねた。一方、スペイン『ムンド・デポルティーボ』は、GKヴォイチェフ・シュチェスニー、DFジェラール・マルティン、FWルーニー・バルジの登録は認められず、チームに帯同しないと伝えている。

バルセロナの第1節マジョルカ戦に向けた招集メンバーは以下の通り。

▼GK

ジョアン・ガルシア

イニャキ・ペーニャ

ディエゴ・コチェン

▼DF

アレハンドロ・バルデ

ロナルド・アラウホ

パウ・クバルシ

アンドレアス・クリステンセン

ジュール・クンデ

エリック・ガルシア

ジョフレ・トレンツ

▼MF

ガビ

ペドリ

フェルミン・ロペス

マルク・カサド

ダニ・オルモ

フレンキー・デ・ヨング

ドロ（ペドロ・フェルナンデス）

ギジェルモ・フェルナンデス

トニ・フェルナンデス

▼FW

フェラン・トーレス

ラミン・ヤマル

ハフィーニャ

マーカス・ラッシュフォード