今日の運勢占い8月17日（日）12星座占いランキング第1位は水瓶座（みずがめ座）！ 今日のあなたの運勢は何位…!?

2025年8月17日（日）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2025年（令和7年）8月17日（日）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師の莉瑠（リル）さんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は水瓶座（みずがめ座）！ あなたの星座は何位……？恋愛運が好調で楽しいことが広がりやすく、心の充実感のある運気です。今日は、あなた自身の心が望んでいることを素直に選択するようにしましょう。好調な運気です。今日は直感を信じて行動、選択をしてみましょう。あまり考えすぎず瞬発力を意識することが大切です。学びが深まりやすく成長につながりやすい日です。今日は勉強に打ち込んだり、読書をしたり、思考力を高めることを心掛けましょう。対人運が好調です。新たな出会いも広がりやすい1日となりそうです。普段はなかなか話せていない深い話をするにも良いタイミングです。趣味や友達付き合いが充実するような1日となりそうです。今日は特にインドア寄りの趣味が充実するような運気です。好きなことをとことん楽しんでみましょう。対人運が好調で、特に多数の人との出会いや交流が広がりそうな1日です。積極的に人付き合いを大切にしていきましょう。SNSを見たり、ネットサーフィンをしたりするのも良さそうです。金運が好調です。カフェで勉強をしてみたり、未来の自分のためにどんなことが自己投資になりそうか情報収集をしたりすると良いタイミングです。マイペースに自分の落ち着く時間を過ごせると良いタイミング。プライベートな空間を整えられると良いタイミングなので、部屋の掃除をするなど、お家時間を大事にしましょう。仕事運が好調です。今日はキャリアなど、今後の方向性を見直してみましょう。これまでの仕事の流れを振り返ってみると気付きがありそうなのでおすすめです。内省がテーマな日です。今日は少しこれまでを振り返ってみましょう。考えを紙に書き出して頭の整理をしてみるのも良さそうです。今日は生活習慣を見直せると良いタイミング。運動、食事など見直してみましょう。一気に変えることは難しくても、改善に向けて1歩踏み出してみましょう。今日は他者に気を遣いやすい1日となりそうです。なるべく1人の時間を大切にしましょう。予定などある場合は早めに切り上げるのも良さそうです。今日は心と身体のケアに時間を注げると良いタイミング。瞑想をするなど、心が落ち着く時間を持つようにしましょう。たくさん睡眠を取るのもおすすめです。■監修者プロフィール：莉瑠（リル）占い館セレーネ所属。10代に占いに出会い、勉強、コミュニケーションなど苦手な部分を克服。成績も最下位からトップに。OL、芸能活動を経て、悩みやコンプレックスを持つ方に寄り添いたいと本格的に占いの世界に進出。SATORI電話占い月間ランキング連続1位。