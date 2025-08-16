関東・近畿勢が強さを発揮した大会11日目　中国勢・四国勢が姿を消す【夏…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は16日、大会11日目を終えた。第1試合では高川学園（山口）、第2試合では岡山学芸館（岡山）の中国勢2校が敗れ、第3試合では四国勢の尽誠学園（香川）も敗戦。これにより、今大会の中国勢・四国勢の全代表校が姿を消した。

中国勢の戦い

今大会、中国地方からは岡山学芸館（岡山）、鳥取城北（鳥取）、開星（島根）、広陵（広島）、高川学園（山口）の5校が出場した。

大会2日目、第1試合で鳥取城北が敗れたが、続く第2試合で開星が勝利。大会3日目には広陵も白星を挙げ、2回戦へと駒を進めた。

2回戦からは、高川学園が大会6日目に、岡山学芸館が大会7日目にそれぞれ勝利し、ベスト16に進出した。しかし、大会9日目に開星が敗れ、広陵は1月の暴力事案の影響で出場を辞退。結果的にベスト16に残ったのは、高川学園と岡山学芸館の2校となった。

ベスト8進出をかけた本日の試合は、両校にとって厳しいものとなった。第1試合で高川学園が日大三（西東京）に4対9で敗れると、第2試合では岡山学芸館が山梨学院（山梨）に0対14で大敗。この結果、今大会の中国勢はすべて姿を消した。

四国勢の戦い

四国勢は尽誠学園（香川）、鳴門（徳島）、済美（愛媛）、高知中央（高知）の4校が出場した。

大会2日目に登場した鳴門は強豪・天理（奈良）を破って初戦を突破したものの、大会4日目には済美と高知中央が相次いで敗退。

大会7日目の2回戦から登場した尽誠学園は勝利し、ベスト16進出を決めた。しかし、大会9日目に鳴門が敗れ、ベスト16に残った四国勢は尽誠学園のみとなった。

尽誠学園は本

日の第3試合で、昨夏王者の京都国際（京都）と対戦した。中盤に一度は逆転に成功したが、8回に再びリードを奪われ、2対3で惜敗。この結果、中国勢に続き、四国勢も全校が敗退となった。

大会11日目は、日大三、山梨学院、京都国際、関東第一が勝利。関東・近畿勢が強さを見せた1日となった。

【了】