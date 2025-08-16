大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、ブルペン陣に故障者や不振選手が相次いでいる。苦しい状況を打開するため、現有戦力には奮起が求められている状況だが、意外な投手がブルペンのキーマンになる可能性があるかもしれない。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。

活躍に期待がかけられているのは、リリーフ左腕のジャック・ドレーヤー投手。今季は日本時間13日時点で48登板、2勝2敗9ホールド1セーブ、防御率2.90といった数字を残している。

同メディアは「ドレーヤーはチームの他のオールスター選手や実績のあるベテランほど注目されてはいないが、今の成績はもっと注目されていいだろう。彼のERA+は143で、リーグ平均より43％高い数値を記録している。また、バレル率はわずか3.8％で、メジャー全体でも最も低い水準の一つだ」と言及。

続けて、「ドレーヤーは打者を常に困惑させる球を3種類使っているが、そのどれも平均球速が時速93マイルを超えることはない。スライダーは使用率45.2%、被打率は.202。空振り率は30.1%で3球種の中では最も高い。速球も使用率43.9%、被打率.190、空振り率19.7%と一定の数字を記録している。最後の球種であるカーブは投球率10.8%、被打率.385、空振り率25.9%と相手打者を惑わすことは少ない」と、どの球種が効果的かについても指摘している。

