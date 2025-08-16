ドルトムントは、マンチェスター・シティに所属するアルゼンチン代表MFクラウディオ・エチェベリの獲得に向けて、正式なオファーを提出したようだ。15日、ドイツメディア『スカイ』が報じた。

現在19歳のエチェベリは、リーベル・プレートの下部組織出身で、2023年6月にトップチームデビュー。2024年1月にマンチェスター・シティへの完全移籍が決まり、2024シーズンはそのままレンタルでリーベルに残留。2025年2月からマンチェスター・シティに合流した。しかし、加入後は出場機会を得られず、トップチームでの公式戦出場は3試合にとどまっている。

そんななか、ドルトムントが買い取りオプションの付いた期限付き移籍でエチェベリの獲得に乗り出した模様。マンチェスター・シティが買い取りオプションの付帯を認めるかは不明だが、エチェベリが他クラブで研鑽を積むことに対しては扉を開いているという。

なお、エチェベリの獲得には、マンチェスター・シティと同じ『シティ・フットボール・グループ』のジローナも関心を示している。両クラブ間では先日に19歳のブラジル人DFヴィトール・レイスのレンタルも成立したばかりだ。

