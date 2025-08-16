【結果速報】京都国際、尽誠学園を破り準々決勝進出！　エース・西村一毅…

夏の甲子園 高校野球 最新情報（最新ニュース）

第107回全国高等学校野球選手権大会は16日、阪神甲子園球場で大会11日目を迎え、第3試合で尽誠学園（香川）と京都国際（京都）が対戦。京都国際が3-2で接戦を制し、準々決勝へ進出。夏連覇まであと3勝とした。

京都国際は、背番号「10」の右腕・酒谷佳紀、尽誠学園は、エース左腕の広瀬賢汰が先発。試合は初回から動きを見せた。

京都国際は1回表、2本のヒットなどで2死満塁のチャンスを作ると、6番・猪股琉冴の打球がセカンドのエラーを誘い、この間に三塁走者が生還。相手のミスも絡んでいきなり先制点を挙げた。

その後は両先発の好投が続いていたが、尽誠学園は5回、安打と2つの四球で2死満塁とし、4番・広瀬がライトへの2点タイムリー。投打の柱を担う中心選手が、自らのバットで試合をひっくり返した。

逆転を許した京都国際は、6回からエース・ 西村一毅がマウンドへ。いきなりのピンチを無失点でしのぐと、苦しんでいた打線は8回、下位から2死二、三塁の局面を作り、3番・小川礼斗の一、二塁間を破る当たりで2者が生還。勝ち越しに成功した。

1点のリードをもらった京都国際・西村は、尻上がりに調子を上げ、尽誠学園打線を封じた。最終回もテンポの良い投球で三者凡退に抑え、2年連続となる準々決勝進出を決めた。

【了】