京都府北西部に位置する福知山市(ふくちやまし)は、丹後天橋立大江山国定公園の大江山連峰などの山々や市の中心を流れる由良川水系が人々の暮らしを彩る、四季折々の風景を体感できるまち。

日本の原風景が広がる農山村地域には、酒呑童子(しゅてんどうじ)などの鬼伝説が残る大江山や実り豊かな夜久野(やくの)高原など美しい自然があり、春や秋にまちを覆う「丹波霧」が農作物を潤し、丹波栗や丹波黒大豆などここならではの特産品を育んでいます。

今回紹介するのは、そんな福知山市で33回目の開催を迎える「福知山マラソン」。明智光秀が築いた福知山城を望む歴史ロマンあふれるコースを楽しめるマラソン大会です。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になったイベントとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、福知山市のイベント「第33回福知山マラソン」と、返礼品について詳しく調べてみました!

新規企画が6つも! 「第33回福知山マラソン」について

福知山マラソン

・開催日時：2025年11月23日(日・祝)10時～

・開催場所：三段池公園総合体育館スタート・フィニッシュ、大江町二箇下折返し

・アクセス：【公共交通機関】臨時列車「福知山マラソン号」、マラソンバス

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

【車】福知山ICから舞鶴若狭自動車道、駐車場(※登録制)

・参加費：種目による

「福知山マラソン」は、フルマラソン、ペアリレーマラソン、ファンランなど、自分に合った距離を選んで走ることができる、日本陸上競技連盟公認のマラソン大会です。

33回目を迎える本大会では、“より魅力的な大会”になるよう考えられた、新企画が用意されています。

新しいエントリーの「学RUNエントリー」を導入しました。通常1万1,000円のところ、5,000円割引の6,000円でエントリーできます。(大会当日25歳以下の学生)

また、大会初の試みとして、フルマラソン・チャレンジラン完走者にはメダルが、大会新記録樹立者(登録の部)には賞金50万円が贈呈されます。

そのほか、エントリー方法を多様化したり、パウダーコーナーを新設したりと、上級者から初心者まで参加しやすい、福知山市ならではの個性とおもてなしが詰まった大会です。

自治体からのメッセージ

福知山マラソンでは、歴史ある街並みと温かい声援、豪華なエイドステーションがあなたを後押しします! 歴史を感じさせる福知山城のすぐそばを駆け抜けるコースは、初心者から上級者まで挑戦しやすいです。大会当日は、飲食ブースや物販など、一日中楽しめるイベントが盛りだくさん! それぞれのスタイルで福知山の秋を駆け抜けませんか?

福知山市のふるさと納税返礼品について

「福知山マラソン」のコースでは、由良川近くを走ります。その由良川で獲れた夏限定の天然生鮎と、フルマラソン出走権の返礼品を紹介します。

第33回福知山マラソン(フルマラソン)出走権1名様分 限定タオル付

・提供事業者：福知山マラソン実行委員会

・内容：第33回福知山マラソン出走案内状(1名分)、パンフレット、福知山マラソンオリジナルタオル1枚

・寄附金額：5万円

・エントリー期間：2025年9月23日まで ※定員に達し次第、締め切ります。

「第33回福知山マラソン」に、ふるさと納税限定枠から参加できる出走権と、福知山マラソンオリジナル限定タオルのセットです。

由良川の天然生鮎

・提供事業者：由良川漁業協同組合

・内容：網獲り天然生鮎 約1kg(約15匹～22匹)

・寄附金額：1万7,000円

・受付期間：2025年8月31日まで

京都府北部の清流、由良川で獲れた天然生鮎です。川漁師が網獲りした鮎が、その日のうちに発送されるそうです。塩焼きで食べるのがおすすめなのだとか!

今回は京都府福知山市のイベント「福知山マラソン」と、返礼品を紹介しました。まちを代表するイベントの一つで、毎年「また走りたい」と多くの参加者から好評の声が届いているそうです。33回目からの新企画もあり、まちの魅力を感じながら走ることができるマラソン大会です。返礼品からの「ふるさと納税枠」は4種類用意されているとのこと。気になった人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者