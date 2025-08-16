リヴァプールに所属する日本代表MF遠藤航のパフォーマンスには及第点が与えられている。

プレミアリーグ第1節が15日に行われ、リヴァプールはボーンマスと対戦。37分にウーゴ・エキティケが先制点を決めると、49分にはコーディ・ガクポが追加点をマーク。64分と76分には立て続けに失点して同点に追いつかれたものの、88分にフェデリコ・キエーザが勝ち越しゴールを決めた後、90＋4分には遠藤のクリアボールを拾ったモハメド・サラーがダメ押し弾を挙げ、4－2で勝利を収めた。

この試合ベンチスタートとなった遠藤は2－0でリードしていた60分から右サイドバック（SB）で途中出場すると、72分からは中盤の一角にポジションを変更。一度は追いつかれたものの、アシストも記録して白星スタートとなったチームの勝利に貢献を果たした。

試合後、選手採点を発表した地元メディア『THIS IS ANFIELD』は遠藤に「5」点をつけ、「右サイドバックとして出場し、10分後には中盤にポジションを移した。ペースが上がらず、ボーンマスのカウンター攻撃には苦戦していた。その後、リヴァプールが形成を立て直すと、何度か良い介入を見せ、サラーのゴールをアシストした」と評価した。

また、地元紙『リヴァプール・エコー』は遠藤に「6」点をつけ、「右サイドバックでのプレーは落ち着きがないように見えたが、すぐにセントラルミッドフィールダーにポジションを移して、4点目をアシストした」と綴っている。

