NiziU・MIIHI「小学生のときに観てくれてたってこと？」 若すぎる“古参ファン”との電話にメンバーも驚き！

ラジオの中の学校、TOKYO FMの番組「SCHOOL OF LOCK!」（月曜～木曜 22:00～23:55／金曜 22:00～22:55）。毎月2週目は、9人組ガールズグループ「NiziU（ニジュー）」のメンバー3人が日替わりで登場する「NiziU LOCKS!」（22:15頃～）をオンエア。

8月12日（火）の放送では、MAYA・MIIHI・RIMAの3人が登場。生徒（リスナー）と直接電話をつなぎ、「夏の夜の過ごし方」や「お気に入りのNiziU楽曲」について語り合いました。

――小学生の頃から応援してくれているファンと生電話！

MAYA：今週のNiziU LOCKS!では、毎日4日間、生徒のみんなの近況を、直接電話をして聞いています！ ということで今日も、早速電話して聞いてみたいと思います！ もしもし〜！

リスナー：もしも〜し！

MAYA：NiziUのMAYAと！

MIIHI：MIIHIと！

RIMA：RIMAです！

リスナー：かわいい……。

MAYA：さっそくお名前聞いてもいいかな？

リスナー：14歳、ラジオネーム「うぃじゅ〜」です。

MAYA：うぃじゅ〜ちゃんありがとう！ 緊張してる？

リスナー：めっちゃ緊張してます……（笑）。

RIMA：緊張するよね、かわいい（笑）。

MAYA：声から伝わってくるもん（笑）。ちなみに（ラジオネームが）うぃじゅ〜ちゃんってことは、WithUなんですか……？

リスナー：WithUです！

MAYA：いつから好きでいてくれてるん？

リスナー：虹プロのときから観てます。

RIMA：けっこう前だよ（笑）？

MIIHI：虹プロのときは（うぃじゅ～ちゃんは）何歳やったんやろうね？ 9歳とか？

リスナー：それくらい……？

MIIHI：小学生のときに観てくれてたってこと？

MAYA：（年齢が）一桁だよ（笑）？

――夏の夜に聴きたい「Twinkle Twinkle」

MAYA：早速本題に入っていくんですけど、うぃじゅ〜ちゃんは、この夏どんな感じに過ごしてますか？

リスナー：夏の夜に、NiziU先生の曲を聴いて過ごしてます！

MIIHI：嬉しい〜！

MAYA：ちなみに、なんの曲？

リスナー：「Twinkle Twinkle」を聴いてます！

RIMA：お〜！ 「Twinkle Twinkle」。すごい好きな曲。

リスナー：大好きです！

MAYA：嬉しい〜……ということはあれか！ 前募集した……。

MIIHI：これ決めたのが、MIIHIとMAYAだったよね？ あとAYAKAと。

リスナー：そのときも聴いてました！

MIIHI：ありがと〜！

MAYA：前回、「Music Memories」で募集してた「夏の夜に聴きたい最強夏ソング」教えてって（言ったよね）。

リスナー：それです！

MAYA：それだったんだ！ なんで最強なの？

リスナー：歌詞がすごく好きで、嫌なことがあったときでも、その歌を聴くと元気になれるからです！

MAYA：「Twinkle Twinkle」は、だいぶ初期の頃の楽曲なんだけど、ツアーのときとかに毎回歌ってるよね？

RIMA：なんだかんだ、歌ってる気がする。

リスナー：ライブ思い出します……！

MIIHI：「NiziU Live with U 2024-2025 “AWAKE”」来てくれたの？

リスナー：行きました！

MAYA：ちなみに、普段の夏の夜ってどうやって過ごしてるの？

リスナー：受験があるので、勉強とかをしてます。

MIIHI：勉強はかどってる？

リスナー：あ〜……（笑）。

MIIHI：笑ってる（笑）。

MAYA：でも、受験生だからといってあんまり張り詰めず、ほどほどにね？

RIMA：楽しいことしながら、勉強してほしいね。

MAYA：勉強以外にもリフレッシュする時間とかってあるの？

リスナー：あります。

MAYA：何するの？

リスナー：NiziU先生の歌を聴いたり、YouTubeとかのコンテンツが出たら観てます！

RIMA：嬉しい！ 私たちも頑張らないと！

MAYA：うぃじゅ〜ちゃんに、楽しんでもらえるようにコンテンツ作りましょうか（笑）。

MAYA：最近何観た？

リスナー：最近は、「AWAKE」のビハインド映像を観ました。

MIIHI：ちゃんと観てくれてる（笑）。

リスナー：あと、「ConviNiziU store」も観ました！

MIIHI：RIMA、この間出てたよね？

RIMA：そうだね！ 嬉しい！

リスナー：春菜先生が……（笑）。

RIMA：面白かった〜？

リスナー：はい（笑）。

MIIHI：私もめっちゃ笑った（笑）。

MAYA：じゃあ、夏休みも頑張って楽しんで？ そして乗り越えて、またライブとかも遊びに来てね？

リスナー：はい！ ありがとうございます！

全員：ありがとうね〜！

