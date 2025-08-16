東海テレビ・フジテレビ系ドラマ『浅草ラスボスおばあちゃん』(毎週土曜23:40～)に出演する朝日奈央と堀田茜によるスピンオフコンテンツ『浅草ラスボスおねえちゃん』が、YouTubeの東海テレビ公式チャンネルと、東海テレビB面で配信されている。

きょう16日放送の第7話では、日向松子(梅沢富美男)が小学3年生の男の子から自由研究の手伝いを依頼される。動画づくりに興味を持った子どものため、動画クリエイターの花村すみれ(朝日)も自由研究を手伝うことに。しかし、複雑な表情を浮かべるすみれ。そこにはすみれの過去に関わる深い理由があった…。

『浅草ラスボスおねえちゃん』は、プライベートでも大の仲良しという堀田と朝日が、ドラマの魅力や知られざる裏話、さらにプライベートな話などを自由にトーク。第7話のすみれの過去に、朝日が「ちょっと衝撃…」と吐露すると、堀田は「心温まる話で、ほかの回とはちょっと違うテイストになっているかなって思います」と予告する。

ほかにも、朝日が「私の中で重めの番組や集中力が必要なシーンの収録前には、一人になる時間が欲しい」といいルーティンを明かす場面が。さらに、堀田が「やらかしちゃったNGあるんだよね…。礼(堀田)の別れのシーンがあって、感情が昂ぶっちゃって1カット目では右に振り返ったのに、2カット目以降ではなぜか左に何回も振り返っちゃって。頭では分かっているんだけど、体がついていかなくって」と明かしている。