北海道最北のまち・稚内市(わっかないし)は、宗谷海峡をはさんで東はオホーツク海、西は日本海に面し、利尻礼文サロベツ国立公園をはじめとする豊かな自然が広がるまち。宗谷岬から約43km先のサハリンへの玄関口でもあり、市内のあちこちに先人たちの歴史物語があります。

平成24年春に「稚内ブランド」が誕生。農畜産物や水産物、これらの資源を活かして生産される産品や、稚内が誇る文化・自然等の地域資源を広く国内外へ発信することで、稚内の知名度向上を図っているそうです。

今回紹介するのは、そんな稚内市の「宗谷岬」にある「日本最北端の地の碑」。岬の突端にあり、全国から多くの人が訪れる、日本のてっぺんに位置するモニュメントです。

本稿では、マイナビふるさと納税担当者が、気になった観光スポットとふるさと納税返礼品を紹介していきます。

今回は、稚内市の観光スポット「日本最北端の地の碑」の詳細、隠れた名品の返礼品などについて調べてみました!

日本のはしっこ! 「日本最北端の地の碑」について

日本最北端の地の碑

・北海道稚内市宗谷岬

・アクセス：【車】JR稚内駅から約40分、稚内空港から約25分

【公共交通機関】JR稚内駅からバス(天北宗谷岬線)で約50分「宗谷岬」下車

※公共交通機関の最新の運行情報・運休情報につきましては、各社のホームページ等をご確認ください。

「宗谷岬」の突端、日本の一番北の端にある「日本最北端の地の碑」。北緯45度31分22秒に位置し、北極星の一稜をモチーフにした三角錐の形のモニュメントで、中央にある「N」の文字は北(North)を、台座の円形は「平和と協調」を表しています。

海に向かってこの地に立つと、三方を海に囲まれているため、今、自分が一番北の端にいることをより強く実感することができるのだとか!

晴れた日は彼方にサハリンの島影が見られ、日の出や日の入りには太陽に照らされた美しく神秘的な光景が広がります。同じ青でも空と海は違う青さを持っており、それが太陽の高さや角度によって変わる景色は圧巻です。

冬には流氷がやってきたり、訪れるタイミングによってさまざまな表情を見せてくれたりと、一年を通して楽しめるのも魅力です。

自治体からのメッセージ

宗谷丘陵

「日本最北端の地の碑」の東側には郷土の歌「宗谷岬」の音楽碑もあり、その歌詞には幸せを求めて最果ての地に向かうと歌われています。日本の人たちは昔から北端に心を引かれ、その地を目指し続けてきました。先には大きく開けた海だけがあり、その水平線から昇る朝陽や沈む夕陽は得も言われぬ神々しさに満ちています。

ほかにも宗谷岬の周辺には日本最北の自販機がある宗谷岬流氷館、展望台など見どころがたくさんあります。ぜひ日本の端っこの一つ、“てっぺん”を制覇しに来てください。

隠れた名品! 稚内市のふるさと納税返礼品について

現地でしかなかなか手に入らない地域に根差した牛乳「稚内牛乳」、そんな稚内牛乳をふんだんに使用したアイスクリーム& ホタテのセットを紹介します。どちらも稚内市の返礼品の中で、隠れた名品です。

稚内牛乳 牛乳& のむヨーグルト詰め合わせ お試しセット

・提供事業者：北宗谷農業協同組合

・稚内市潮見1丁目5番25号

・内容量：稚内牛乳(900ml×1本)、のむヨーグルト(500g×1本)

・寄附金額：5,000円

稚内ブランド認定品! “稚内産ミルクそのもののおいしさを知ってもらいたい”という地元生産者の願いから生まれた「稚内牛乳」です。放牧型酪農でのびのびと育った牛のミルク本来の味わいを壊さないよう、「ノンホモ低温殺菌」製法を採用。のむヨーグルトはこの「稚内牛乳」に道産ビートの砂糖だけをシンプルに加えた味わい深い逸品です。

味が選べる 業務用 アイスクリーム 2000ml &【お試し】お刺身用 ホタテ

・提供事業者：宗谷の海鮮グルメ 北うま

・北海道稚内市 栄1-19-16

・内容量：アイスクリーム(2,000ml×1個)、ホタテ(50g×1袋)

・寄附金額：1万3,000円

新鮮な「稚内牛乳」を使ったアイスクリームは、グラニュー糖と卵も北海道産にこだわり、乳化剤や安定剤といった添加物はすべて不使用。「バニラ」「チョコ」「コーヒー牛乳」「クマザサ」「宗谷の塩」の、5つのフレーバーから選べます。また、じっくり甘みと旨みが蓄えられた宗谷産ホタテも味わうことができます。

今回は北海道稚内市の観光スポット「日本最北端の地の碑」と、隠れた名品の返礼品を紹介しました。日本列島の最北端に立つモニュメントは、日本で1カ所しかない“てっぺんのはしっこ”です。記念撮影にも最適で、素敵な思い出になること間違いなし! 気になる人は、ぜひ一度チェックしてみてください。

ライター：マイナビふるさと納税担当者