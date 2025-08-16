リヴァプールに所属するエジプト代表FWモハメド・サラーが、またしても開幕節で得点を挙げた。

プレミアリーグ第1節が15日に行われ、リヴァプールはボーンマスと対戦。37分にウーゴ・エキティケが先制点を決めると、49分にはコーディ・ガクポが追加点をマーク。64分と76分には立て続けに失点して同点に追いつかれたものの、88分にフェデリコ・キエーザが勝ち越しゴールを決めた後、90＋4分には遠藤航のクリアボールを拾ったサラーがダメ押し弾を挙げ、4－2で白星スタートを飾った。

フル出場で勝利に貢献を果たしたサラーはこの試合の得点で、プレミアリーグの開幕節における得点数が通算10ゴールに到達。すでに昨年の時点でプレミアリーグ開幕節における最多得点記録を更新していたなか、史上初となる開幕節だけで2桁得点を達成した。

なお、イギリスメディア『Squawka』によると、サラーはリヴァプールに加入した2017－18シーズン以来、すべてのシーズンの開幕節で得点かアシストを挙げており、通算10ゴール5アシストを記録しているという。

また、昨シーズンも外国籍選手ではプレミアリーグ最多得点者になるなど、注目が集まったサラーのプレミアリーグでの通算得点数は、この試合の得点で「187」となり、歴代得点ランキングで元イングランド代表FWアンディ・コール氏と並んで4位タイに浮上したことがプレミアリーグ公式X（旧：ツイッター）で伝えられている。

プレミアリーグの歴代得点ランキングは以下の通り。

■プレミアリーグの歴代得点ランキング

1位 アラン・シアラー（260ゴール、440試合）

2位 ハリー・ケイン（213ゴール、320試合）

3位 ウェイン・ルーニー（208ゴール、491試合）

4位 アンディ・コール（187ゴール、414試合）

4位 モハメド・サラー（187ゴール、302試合）

6位 セルヒオ・アグエロ（184ゴール、275試合）

7位 フランク・ランパード（177ゴール、609試合）

8位 ティエリ・アンリ（175ゴール、258試合）

9位 ロビー・ファウラー（163ゴール、379試合）

10位 ジャーメイン・デフォー（162ゴール、496試合）

