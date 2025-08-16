トッテナム・ホットスパーは15日、2025－26シーズンの選手背番号を発表した。

昨シーズン在籍選手での変更はすでに発表されていたラドゥ・ドラグシンの「3」のみ。今夏新加入選手ではモハメド・クドゥスが「20」、ジョアン・パリーニャが「6」と、加入発表直後に公表された背番号をそのまま着用する。

今夏加入組である日本代表DF高井幸大は「81」、クロアチア代表DFルカ・ヴシュコヴィッチは「80」の暫定背番号としてプレシーズンでは割り当てられていたが、正式な背番号として高井が「25」、ヴシュコヴィッチが「16」を着用することが今回発表となっている。

以下、発表されたトップチームでの背番号。（夏の移籍期間終了後、プレミアリーグに最終的な登録25名のリストを提出する必要あり）

1 グリエルモ・ヴィカーリオ

3 ラドゥ・ドラグシン

4 ケヴィン・ダンソ

6 ジョアン・パリーニャ

8 イヴ・ビスマ

9 リチャーリソン

10 ジェームズ・マディソン

11 マティス・テル

13 デスティニー・ウドギー

14 アーチー・グレイ

15 ルーカス・ベリヴァル

16 ルカ・ヴシュコヴィッチ

17 クリスティアン・ロメロ

19 ドミニク・ソランケ

20 モハメド・クドゥス

21 デヤン・クルゼフスキ

22 ブレナン・ジョンソン

23 ペドロ・ポロ

24 ジェド・スペンス

25 高井幸大

27 マノル・ソロモン

28 ウィルソン・オドベール

29 パペ・マタル・サール

30 ロドリゴ・ベンタンクール

31 アントニーン・キンスキー

33 ベン・デイヴィス

37 ミッキー・ファン・デ・フェン

40 ブランドン・オースティン

44 デイン・スカーレット

46 ルカ・グンター

【画像】高井幸大、背番号「25」の姿