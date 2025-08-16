リヴァプールは15日、パルマからU－19イタリア代表DFジョヴァンニ・レオーニを完全移籍で獲得したと発表した。

クラブによると、背番号「15」に決定。イギリスメディア『スカイスポーツ』は、移籍金が2600万ポンド（約51億円）に加えてボーナスが発生し、契約期間は2031年6月までの6年契約だと報じている。

2006年12月21日生まれのレオーニは現在18歳。パドヴァの下部組織出身で、2024年2月にサンプドリアへレンタル移籍を果たすと、シーズン終了後に完全移籍へと移行。その2カ月後にはパルマへの移籍が決定し、2024－25シーズンはセリエAで17試合に出場した。196㎝の長身ながら足元のスキルも兼ね備える現代型のセンターバック（CB）で、インテルやミランからも関心を寄せられていた。

リヴァプールへの完全移籍に際し、レオーニはクラブ公式サイトを通じて、次のように語っている。

「ここに来ることができてとてもうれしい。本当に素晴らしい気分だし、光栄に思うよ。リヴァプールが僕に興味を示していると知った時は『これはとんでもないことだ』と思ったんだ。新しいチームメイトとピッチに立ち、プレミアリーグやチャンピオンズリーグの試合でより成長したいね」

今夏の移籍市場で積極的な動きを見せるリヴァプールは、ドイツ代表MFフロリアン・ヴィルツやフランス代表FWウーゴ・エキティケらを獲得。レオーニは7人目の新加入選手となった。

【動画】リヴァプールがレオーニ獲得を発表！



